Como transformar seu computadador em um Media Center​

A grande quantidade de fotos, vídeos e músicas armazenados em nossos diferentes dispositivos torna cada vez mais difícil localizar e reproduzir rapidinho aquilo que queremos. Uma solução que promete simplificar a missão quase impossível de encontrar na hora o que se quer reproduzir, e ainda permite tornar a casa em um centro de distribuição sem fio de música e vídeo, é o novo Nero MediaHome 2018, da fabricante de tecnologia multimídia Nero AG. Entre suas muitas ferramentas estão as de localizar e reproduzir qualquer conteúdo multimídia de forma simples e imediata. Melhor ainda, se usado com o app gratuito Nero Streaming Player, dá pra transformar seu celular ou tablet em controle remoto, transmitindo os conteúdos do portátil para o monitor do PC ou para a Smart TV. Tudo wireless.

O Nero MediaHome para PC reproduz arquivos de diferentes formatos com desempenho superior e sem perda de qualidade. E o app Streaming Player pode ser instalado em Android e iOS.

É simples o passo a passo para organizar conteúdos multimídia e extrair o máximo que as tecnologias Nero oferecem ao usuário final que curte música, vídeos, fotos e streaming. Confira!

1 – Organize a biblioteca digital

Abra o Nero MediaHome 2018 no PC. Logo de cara você verá quatro menus que dão acesso a fotos e vídeos, músicas, slideshows e armazenamento online. Navegue e organize todos os conteúdos, automaticamente, por linha de tempo, localidades e diversas outras modalidades. A coleção virtual de filmes e séries pode nesse momento ter adicionadas capas para identificar e favoritar.

2 – Integrando tecnologias

A biblioteca de mídia no computador está organizada? Ótimo. Chegou a hora de transmitir o conteúdo para a Smart TV. Ligue a televisão e certifique-se que ela e seu celular estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. Sem isso não funciona. Abra o app gratuito Nero Streaming Player no tablet Android ou iOS. A tela inicial mostrara uma lista com os dispositivos de reprodução disponíveis na rede. Veja se a Smart TV está lá e clique no botão superior para iniciar o processo.

3 – Mais um tantinho e chegamos

A tela seguinte mostrara as fotos, vídeos e músicas no dispositivo móvel (para alterar a navegação de conteúdo, basta clicar no ícone correspondente na parte inferior). Navegue e escolha o que deseja reproduzir para a Smart TV. No modo de exibição de fotos, por exemplo, clique em uma delas e a visualização de reprodução será aberta. Clique e deslize para a esquerda para ir para a imagem seguinte ou deslize para a direita para retornar à anterior. Pressione o ícone ‘ Reproduzir Em’’ e selecione a TV habilitada. Deslize o dedo novamente para certificar-se das fotos que escolheu ou pressione Play para reproduzir as imagens automaticamente e em sequência.

4 – Indo mais além

Vamos agora para a reprodução do PC na TV usando o celular ou tablet como controle remoto. Ligue a TV e o PC. Em seguida, inicie o Nero MediaHome no computador e o Nero Streaming Player no móvel. A tela inicial do app gratuito irá indicar que o Nero MediaHome no computador está disponível como servidor – e exibirá os dispositivos de reprodução disponíveis na rede. Confira se a TV aparece na lista e selecione o botão inferior “Reproduzir a partir do PC “. A tela mostrará a biblioteca multimídia. Basta clicar no ícone na parte inferior para encontrar o conteúdo para reprodução. No modo de exibição de foto, clique em uma foto e a visualização de reprodução será aberta. Como na etapa anterior, toque e deslize para exibir. Clique em ‘ Reproduzir Em’ e selecione o televisor habilitado. Depois, é só deslizar o dedo e escolher o que você quer curtir na TV. Divirta-se!