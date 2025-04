Nostalgia: como era um típico PC nos anos 2000

Computadores atuais podem ser super máquinas que conseguem rodar qualquer jogo em altas resoluções. Ou notebooks que pesam apenas 1,5 kg e, embora mais simples, realizam praticamente tudo que realmente importa: da edição de documentos durante o dia até as sessões noturnas de Netflix. Mas mesmo com toda essa evolução, o conceito básico de um computador não mudou drasticamente desde a virada do milênio até os nossos dispositivos atuais. Ainda temos um teclado, um mouse e um monitor, sendo integrados e controlados por um processador, memória RAM e dispositivos de armazenamento.

Por este motivo, somente ao colocar estas máquinas modernas ao lado dos computadores dos anos 2000 que vemos o quanto a tecnologia avançou nas últimas duas décadas. Por mais que as inovações tenham sido pequenas quando avaliadas individualmente, a combinação de todos estes avanços fizeram que os computadores mais antigos se tornassem peças dignas de um museu.

Mas, o melhor é que o avanço da computação também permitiu o desenvolvimento de outras áreas. Na ciência, vários cálculos e simulações só foram possíveis graças aos supercomputadores. Na vida social, é possível entrar em contato com pessoas à milhares de quilômetros de distância. O avanço da computação também trouxe novas formas de entretenimento para a sociedade moderna: da Netflix, aos jogos em 3D, a verdade é que se você quer se distrair hoje, um computador permite isso sem grandes dificuldades. Vamos, então, relembrar como era um PC quase duas décadas atrás.

Disquete, CDs e DVDs

Um típico computador dos anos 2000 contava com suporte para leitura e gravação de disquete, um dispositivo que suportava até 1,44 mb e era excelente para transferência de documentos, desde que fossem minúsculos. Com o avanço da tecnologia, os arquivos foram ficando cada vez maiores, exigindo a utilização de mídias mais robustas como os CDs e DVDs.

Assim, a maioria dos computadores vendidos entre 2000 e 2008 contavam com entradas para tanto CDs e DVDs, quanto os disquetes. O pen-drive também estava começando a se popularizar, sendo que uma das suas principais vantagens eram a possibilidade de apagar o conteúdo para reutilizar o dispositivo e a eliminação da necessidade de cuidado extremo. Isso porque, os DVDs e CDs não podiam ser arranhados, caso fossem, o conteúdo poderia ser totalmente perdido.

Modem de internet discada

Em 2003, no Brasil, dominava a internet discada, cuja velocidade era 56kbps. No entanto, o interessante desta internet não era sua velocidade ótima para download rápido de arquivos em TXT ou a leitura de artigos da Wikipédia. Na verdade, o melhor eram suas características peculiares: ao acessar a internet, o telefone não funcionava, logo ninguém conseguiria entrar em contato pela linha telefônica. Além disso, existia uma peça peculiar chamada modem de internet discada que, embora fosse só mais uma placa de circuito impresso, fazia um barulho único (e nostálgico) toda vez que algum internauta iniciava o ritual de conexão para acessar a internet.

Mouse de bolinha

Existem editores de imagem que afirmam que o mouse a laser foi a maior invenção da computação. Para quem não sabe, antigamente os mouses tinham uma bola na parte inferior que era responsável por rastrear o movimento do dispositivo. O mecanismo funcionava relativamente bem quando limpo e novo, no entanto, bastava qualquer resquício de poeira entrar em contato com a bola que fazer um movimento de precisão com o mouse era uma verdadeira missão impossível.

Webcam

Tudo bem, é verdade que atualmente webcams ainda existem, tanto integradas em notebooks quanto vendidas separadamente. Mas o que traz esta peça para a nossa lista são as características da peça que estava presentes nas mesas dos computadores dos jovens dos anos 2000. Primeiramente é importante citar a resolução, uma das melhores webcams do mercado daquela época permitiam fotografias e vídeos em resoluções de 240 x 320. Taxa de frames por segundo, número de cores capturadas e outros detalhes também não eram o forte deste dispositivo. Adicione a qualidade da conexão, baixa capacidade de processamento dos computadores antigos e você percebe que, embora chamadas de vídeo existissem, as imagens recebidas pareciam mais vultos que o rosto de pessoas.