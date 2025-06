A evolução dos tempos tem lançado para o centro da nossa rotina diária um elemento ao qual quase todos cedemos várias horas, ainda que sem que de tal nos apercebamos: a mídia social.

A evolução tecnológica e o lançamento sucessivo de gadgets e aplicativos para este tipo de dispositivo faz com que se traga, hoje em dia, nas pontas dos dedos, várias opções de ferramentas que nos colocam em rede com várias outras pessoas e que nos privam, de forma involuntária, da nossa privacidade e da nossa individualidade.

Embora a maior parte das pessoas afirme que não modela a sua vida tendo por base as redes sociais, a verdade é que este tipo de mídia tem sido muito estudado e que se comprovou, já, que existe uma relação entre o uso deste tipo de rede e as escolhas realizadas ao longo dos nosso dias e da nossa vida.

A influência das redes sociais na vida quotidiana pode ser observada em vários momentos, influenciando vários aspetos da nossa vida pessoal, social e até profissional. Hoje, fomos conhecer algumas decisões que são fortemente influenciadas pela mídia social.

A influência das redes sociais na prática de atividades perigosas

Uma das principais motivações na prática de atividades radicais potencialmente perigosas prende-se com o desejo de impressionar o outro.

Num mundo voyeurista, onde estamos constantemente a ser seguidos por outras pessoas através de redes como o Instagram, o Facebook ou o Twitter, a apresentação de uma vida mais radical e recheada de emoções tornou-se uma prioridade, o que levou a uma maior procura de atividades radicais.

O risco de acidente em atividades como o rappel, o mergulho com tubarões ou o montanhismo parece não ser, para as novas gerações, mais importante do que a foto certa para as suas redes sociais.

A influência das redes sociais nas escolhas de indumentária

A escolha de um estilo de roupa ou de maquilhagem é também influenciado pelo que vemos e pelo que queremos mostrar nas nossas redes sociais.

De facto, a proliferação de hashtags como #outfitoftheday ou #fashionadicted mostram bem como os jovens do século XXI escolhem a sua indumentária, pensando nas redes sociais e na imagem que, através destas, passarão aos seus pares.

Este fenômeno tem contribuído, no entanto, para que se comece, também, a valorizar a diferença e a originalidade.

A influência das redes sociais nas escolhas dos destinos de viagem

Se antigamente os destinos de viagem dependiam de questões sobre o patrimônio ou a cultura de um determinado local, hoje o mais importante parece ser encontrar o destino de viagem onde se pode tirar a melhor fotografia.

Estudos recentes têm mostrado que ser “instagramável” é um dos pontos que os jovens do século XXI mais valorizam no momento de decidir qual vai ser o destino das suas férias.

Este fenômeno tem feito com que se destaquem destinos de viagem com envolventes mais apelativas e que contenham melhores cenários para, com eles, pintar os murais de redes sociais como o Facebook ou o Instagram.