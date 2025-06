Wi-Fi rápido: mitos e verdades

As pessoas estão sempre procurando jeitinhos ou formas alternativas mais baratas para aumentar a potência do seu Wi-Fi. Mas, não podemos esquecer da segurança de sua conexão, afinal, de nada adianta ter uma conexão veloz e insegura. E por quê é necessário se preocupar com Wi-Fi?

A questão é que hoje em dia, uma internet rápida deixou de ser um luxo, é fundamental para quem gosta de games. Então, seja para suas partidas multiplayer, streaming de jogos ou passar um tempo se divertindo entre os melhores cassinos online do Brasil, contar com uma internet de alta velocidade e boa conexão Wi-Fi é essencial para tornar suas partidas muito melhores e mais divertidas.

Mas, esses truques para melhorar a velocidade do Wi-Fi realmente funcionam? Para auxiliar, selecionamos mitos e verdades, além de algumas dicas que realmente vão ajudar a melhorar sua rede.

Os Mitos

Em primeiro lugar, é muito importante escolher um roteador que atenda suas necessidades e ofereça um bom custo/benefício. Isso inclui prestar atenção às configurações corretas, o posicionamento do aparelho e a frequência correta. E vale lembrar, algumas vezes o aparelho receptor simplesmente não tem capacidade de aproveitar todo o poder de sua banda. Veja aqui alguns mitos sobre o Wi-Fi.

1. Sua internet está lenta? Então é hora de trocar o roteador!

O roteador costuma ser o primeiro suspeito quando se trata da lentidão e instabilidade em sua conexão. O primeiro passo para verificar se ele está influenciando a sua conexão é tentar trocar a posição do aparelho e observar se o problema persiste.

Também é recomendado verificar se a antena não está danificada e se as configurações estão corretas, já que em alguns modelos pode ser preciso alguns ajustes específicos para explorar o máximo de sua conexão.

2. Limpar o cache aumenta a velocidade

Apesar de parecer fazer todo o sentido, esse é mais um mito. Limpar o cache e até mesmo apagar os dados de navegação não significa necessariamente que sua internet ficará mais rápida, muito menos que isso vai melhorar a performance do seu Wi-Fi.

Na verdade, você pode perceber que seu navegador pode ficar ainda mais lento por um tempo, já que ele precisará coletar novamente uma série de informações que estavam arquivadas justamente para agilizar a exibição das páginas que você com mais regularidade.

3. Utilizar mais de um roteador melhora o sinal Wi-Fi

Embora pareça lógico, usar mais de um roteador na tentativa de aumentar a cobertura do sinal pode causar ainda mais problemas, já que eles podem acabar utilizando a mesma frequência de transmissão, sobrecarregando os canais e deixando a impressão de que sua internet está mais lenta.

O ideal nesses casos é utilizar um repetidor de sinal. Eles geralmente custam mais barato que um roteador e são feitos especificamente para ampliar a área de cobertura do seu sinal Wi-Fi.

As Verdades

Agora que você já conferiu os principais mitos sobre o Wi-Fi, também existem algumas verdades que podem ajudá-lo a melhorar a área de cobertura. Confira abaixo.

1. Aparelhos eletrônicos podem prejudicar a conexão

Alguns aparelhos como babás eletrônicas e telefones sem-fio podem influenciar na qualidade do sinal. Esses aparelhos, assim como outros que utilizam ondas de rádio para se comunicarem, podem acabar interferindo no roteador, já que eles geralmente usam os mesmos canais de comunicação.

Por esse motivo, uma boa saída é posicioná-lo mais afastado desses aparelhos. Alguns roteadores também tem uma opção que permite alterar automaticamente os canais mais utilizados, evitando assim que eles acabem se sobrepondo.

2. O sinal Wi-Fi fica melhor quando o roteador é colocado em um local mais alto

Posicionar bem o roteador é muito importante para obter uma boa cobertura e colocá-lo em um local mais alto pode ajudar. Isso porque as ondas de rádio responsáveis pela transmissão viajam para a frente e em uma projeção descendente.

Portanto, quando está em uma posição mais alta, é mais provável que ele escape da maior parte dos obstáculos no ambiente e se comunique melhor com os aparelhos conectados à rede.

3. É possível deixar o Wi-Fi mais veloz apenas com a troca da antena

Pouca gente sabe, a simples troca da antena do seu roteador por uma versão mais potente pode fazer toda a diferença. A medida que se refere a potência da antena é chamada de dBI, e quanto maior ele for, maior será a área de cobertura.

Muitos roteadores possuem antenas rosqueáveis, o que facilita a troca. Além disso, trocar uma antena sai muito mais barato do que adquirir um novo aparelho.