As melhores feiras de tecnologia no mundo

Hoje em dia, ligar o televisor é ter acesso direto a inúmeras notícias sobre a evolução da tecnologia e do mundo digital. Ao fazermos este gesto, já em si tecnológico, passamos a conhecer alguns dos novos gadgets que se encontram em lançamento, produtos e técnicas que estão atualmente a ser estudados e também projetos que trazem para o presente uma ideia que, há alguns anos, parecia muito distante.

Os avanços tecnológicos, no entanto, não estão livres de discussão e de questionamento. As técnicas vanguardistas e o seu potencial para usos melhores e piores é algo que interessa, não só aos consumidores mas também aos criadores digitais. No mundo da alta tecnologia surge, por isso, a necessidade de discutir os novos trabalhos, para debater as potencialidades de cada inovação tecnológica e definir, sobre estas, não só as formas de melhoria, como também as questões éticas e morais.

Temáticas como a inteligência artificial, a tecnologia de modificação genética ou as potencialidades do 5G são frequentemente temas das maiores feiras de tecnologia ao redor do mundo. Sobre estes e outros temas são, nestes fóruns, partilhadas ideias e soluções, ao mesmo tempo que se discutem possibilidades e se realiza um brainstorming coletivo, que permite avanços ainda mais céleres e funcionais. Os locais onde toda esta discussão acontece são fundamentais para o mundo e, por isso mesmo, hoje falamos sobre algumas das principais feiras tecnológicas da atualidade.

1. CES (Consumer Electronics Show)

Esta feira tecnológica, usualmente mais conhecida simplesmente como CES é uma feira internacional, vocacionada para a tecnologia e os seus avanços. Esta é uma das feiras tecnológicas mais conhecidas e que atrai mais público-

Ponto de encontro de pessoas desta área, o CES torna-se palco para a apresentação das novas tecnologias, dos novos projetos e das dificuldades ou problemáticas encontradas em pleno século XXI.

2. Web Summit

A Web Summit, atualmente albergada por Lisboa, em Portugal, é um local de encontro de pensadores e criadores da área digital e serve, fundamentalmente, para a partilha de ideias e a apresentação de novidades tecnológicas.

Muitas empresas aderem a esta feira, desde as gigantes internacionais até às startups, fazendo dela uma das maiores feiras do mundo.

3. Viva Tech

A Viva Technology, mais vezes chamada simplesmente de Viva Tech, é uma feira de tecnologia que é realizada em França e que atrai interessados de todo o tipo de meio tecnológico e de todo o mundo.

Explorando as lógicas do mercado, os avanços científicos e o seu impacto, esta feira tenta criar um ponto de confluência de ideias que ajude na promoção do pensamento crítico, para que a tecnologia possa aliar-se a um futuro melhor para o mundo.

4. IBM Think

A IBM Think, também chamada de Think Summit é uma conferência anual criada pela IBM e que reúne grandes empresas do setor para que estas partilhem as mais recentes inovações.

É também um espaço onde se discutem as propriedades e potencialidades tecnológicas, na busca de alternativas adequadas às necessidades dos nossos dias.