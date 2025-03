Quantas vezes podemos formatar um HD ou um SSD?

Essa pergunta paira na cabeça de muitos usuários. E existem muitas informações desencontradas na Internet sobre este assunto. O Guia do PC já fez um artigo sobre isso, mas como a dúvida é recorrente, decidimos revisitar o arquivo e ajudar os usuários a chegar a uma conclusão.

O que é a formatação de um HD?

De acordo com a Wikipedia, formatação é: preparação de um meio magnético para que possa receber dados. Existem dois tipos de formatação: a física e a lógica.

A formatação física é feita na fábrica, ao final do processo de fabricação do HD. Essa formatação consiste em dividir o disco rígido em virgem em trilhas, setores, cilindros e isola os bad blocks. A formatação física ocorre apenas uma vez em toda a vida do HD e não pode ser desfeita ou refeita por meio de software que rode na máquina do usuário. São usados programas e máquinas específicas para fazer isso no fabricante do equipamento.

No caso do SSD não existe formatação física, pois estamos tratando com memórias, que são organizadas em forma de uma matriz de chips de onde os bytes podem ser armazenados.

Já a formatação lógica é necessária para que o HD possa ser reconhecido pelo sistema operacional. Ao contrário da formatação física, essa não altera a estrutura física do disco. É sobre esse tipo de formatação que iremos tratar neste artigo.

Quantas vezes posso formatar o meu HD ou SSD?

A formatação lógica não é uma ação especial que acontece dentro do HD ou SSD. É uma ação simples de exclusão e adição de informações. A formatação pode ser comparada a excluir uma pasta de arquivos e depois copiar uma pasta com novos arquivos para o mesmo lugar. A única diferença é a proporção que, no caso, é muito maior se tratando da formatação.

Mas será que existe algum tipo de desgaste causado pelas formatações? Sim, existe. A quantidade de desgaste no SSD e no HD é proporcional a quantidade de informações lidas, copiadas e excluídas do mesmo. No caso dos HDs, mesmo que sejam escritos e lidos grandes quantidades de dados, o desgaste nas partes mecânicas do HD e na superfície magnética é quase insignificante. A vida útil, na prática, é de dezenas de anos.

Já no caso dos SSDs, a vida útil depende da quantidade de dados que pode ser escrita nos SSDs. Mesmo os melhores SSDs tem uma quantidade limitada de dados que pode ser escrita/lida na matriz de chips de memória que os compõe. Essa quantidade fica na casa de vários Terabytes o que faz com que, na prática, a vida útil de um SSD moderno também esteja na casa de dezenas de anos.

Formatar um HD ou um SSD é basicamente a mesma coisa de você copiar vários gigabytes de filmes, músicas e fotos para o mesmo. Apenas ao ligar o seu computador, o disco e o sistema operacional já estão trabalhando em ler e escrever informações no HD. Assim, no caso do SSD, devemos evitar formatações desnecessárias, pois esses dados escritos podem sim diminuir a vida útil do SSD. Mas não se alarme, provavelmente você vai trocar de SSD antes de terminar a vida útil dele.

Assim, podemos concluir que não existe um número exato de quantas vezes você poderá formatar o seu HD ou SSD. O que podemos afirmar é que a formatação causa, de fato, um maior desgaste nos dispositivos, assim como um carro sofre maior desgaste em viagens longas. Mas no caso do HD este desgaste é mínimo.