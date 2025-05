CS: 5 curiosidades do tão famoso jogo do ano 2000

Lançado em novembro de 2000, o primeiro jogo da franquia Counter-Strike foi um enorme sucesso logo de cara, conquistando os fãs do gênero de tiro em primeira pessoa. Parte do sucesso do jogo, ao menos aqui no Brasil, foi impulsionado pelas lan houses, que não raramente organizavam torneios entre os seus clientes, uma pequena prévia das competições mundiais do jogo que viriam a acontecer.

Atualmente, a franquia Counter-Strike é um dos principais nomes no cenário dos esportes eletrônicos, que cresce cada vez mais. Os eSports já estão em pé de igualdade com modalidades esportivas já tradicionais em casas de apostas online, o que demonstra o sucesso e interesse pelos jogos competitivos eletrônicos. Existem diversas opções para quem deseja apostar nos eSports, como o bet365, que conta com uma plataforma específica para dispositivos móveis, além de seu site oficial. A interface do bet365 app é bastante intuitiva e permite que o usuário realize suas apostas de modo fácil e rápido.

Mas voltando ao Counter-Strike, separamos abaixo algumas curiosidades do game que ficou famosos no início dos anos 2000 e deu início a uma das franquias de jogos competitivos de maior sucesso da atualidade.

Competições

O CS:GO é, hoje, um dos principais games do cenário competitivo. Mas tudo começou no início dos anos 2000, quando os eSports ainda davam seus primeiros passos com jogos como StarCraft e Quake. Foi então que o surgimento de Counter-Strike ajudou a movimentar ainda mais esse cenário, especialmente devido ao seu sucesso em lan houses, fazendo com que o jogo logo aparecesse em torneios da Cyberathlete Professional League (CPL), pioneira na profissionalização de jogadores de videogames.

CS despontou como um jogo competitivo ainda no final dos anos 2000 e permaneceu dentro dos torneios até 2007. Nesse período, os vencedores das competições chegaram a ganhar prêmios de até US$ 100 mil.

Premiações

O valor total distribuído em premiações durante torneios de Counter-Strike ultrapassa os US$ 13 milhões de acordo com uma estimativa realizada pelo site Esports Earnings. Entre as competições com a maior premiação, está a CPL Summer Championship 2003, realizada entre os dias 30 de julho e 03 de agosto de 2003. Foram distribuídos cerca de US$ 200 mil em prêmios, com o prêmio máximo de US$ 60 mil indo para a SK Gaming. Outra competição que bateu recorde em premiações no CS foi a ECG 2006, que distribuiu um total de US$ 160 mil em prêmios.

Destaque para o Brasil

O Brasil conseguiu reunir alguns títulos internacionais no Counter-Strike durante o início dos anos 2000. Um dos mais relevantes veio durante a Electronic Sports World Cup (ESWC) 2006, conquistada pela antiga MIBR (Made In Brazil). Nela, os brasileiros conseguiram derrotar a Fnatic e levaram a taça para casa.

Ainda conquistamos outros campeonatos importantes, como a shgOpen 2007, na Dinamarca, e a DreamHack Winter 2007, na Suécia, O Brasil, então, confirmou-se como uma potência do game, cenário que perdura até hoje com outros títulos da franquia, como Counter-Strike: Global Offensive. Curiosamente, esse cenário não impediu tentativas de que o jogo fosse banido das lojas do país acontecesse, o que felizmente não surtiu grande efeito.

Lendas do CS

Já no início dos anos 2000, surgiram as primeiras lendas do Counter-Strike. Um dos primeiros nomes a se destacar nesse cenário foi Emil “HeatoN” Christensen, da SK Gaming, que conquistou o título da CPL Summer. Anos depois, outras grandes referências começaram a surgir, como Filip “neo” Kubski, campeão do World Cyber Games 2006, e Patrik “f0rest” Lindberg, vencedor da Extreme Masters Season III 2009. Entre os brasileiros, o destaque ficou por conta de Raphael “cogu” Camargo, que realizou grandes atuações para o Brasil internacionalmente.

Quem mais lucrou

Dentre as principais lendas do Counter-Strike, uma se destaca por ter sido o jogador que mais lucrou com premiações do jogo foi Patrik “f0rest” Lindberg. Antes mesmo de iniciar sua carreira no SC:GO, o sueco já havia faturado mais de US$ 190 mil em prêmios em torneios de CS. Atualmente, ele continua ativo em competições do CS:GO e atua pelo Ninjas in Pyjamas. Entre os brasileiros, quem mais lucrou com o CS foi Raphael “cogu” Camargo, tendo recebido cerca de 38 mil.