Saiba como se proteger de roubos de dados durante as férias

Mais de 200 milhões de pessoas escolhem a América Latina anualmente como destino de viagem por suas praias, montanhas, paisagens e história. E muitas dessas viagens acontecem nesta época de festas de fim de ano e férias de verão. Mas, é também nesses tempos, que os cibercriminosos se aproveitam dos descuidos dos viajantes que não tomam as devidas precauções ao viajar, para acessar suas informações pessoais.

Em 2019, a IBM X-Force informou que o setor de transporte se tornou um alvo lucrativo para os cibercriminosos, tornando-se o segundo setor mais atacado.

Por quê? O setor de viagens e transporte é uma mina de ouro para hackers de computadores que procuram dados como passaportes, pagamentos, itinerários de viagens, lista de passageiros nos voos e até esquemas de como os aviões são construídos. De fato, esse setor não é imune a incidentes de segurança cibernética. É, na verdade, um prato cheio para os criminosos: os viajantes geralmente são surpreendidos pois baixaram a guarda, optando pela conveniência acima da segurança para fazer coisas como carregar rapidamente seus dispositivos, fazer compras, acessar informações na nuvem, publicar nas redes sociais e muito mais.

Tomando em conta esses dados, é essencial que os viajantes estejam atentos às suas informações. Aqui seguem cinco dicas simples da IBM sobre como se proteger contra roubo de informações nessas férias:

• Escolha seu Wi-Fi com cuidado: é fácil para os cibercriminosos hospedar redes Wi-Fi em locais públicos para coletar dados como informações de cartão de crédito e muito mais. Até redes legítimas hospedadas por estabelecimentos podem ser abertas à escuta digital. Evite redes públicas, se puder; e considere usar uma VPN para segurança adicional.

• Carregue uma bateria de backup com você: as estações de carregamento USB gratuitas podem ter um custo que você não imagina. Os cibercriminosos podem modificar as conexões USB para baixar dados do telefone ou instalar malware nos seus dispositivos sem o seu conhecimento. Além disso, se você tiver sua própria bateria recarregável para o seu telefone e precisar recarregá-la, conecte-a às tomadas de parede tradicionais, e não às portas USB.

• Desativar conectividade desnecessária: se você não precisar dela naquele momento, é melhor que seja desativada. Isso inclui conexões Wi-Fi, Bluetooth e de rede automáticas, em dispositivos móveis e laptops.

• Pagamentos inteligentes: não use seu cartão de débito em lojas ou restaurantes que não possuem segurança para proteger seus sistemas de ponto de venda. Se você usa um caixa eletrônico, selecione um dentro de uma agência bancária ou dentro de um aeroporto, onde a possibilidade de manipulação é reduzida.

• Monitore suas contas: suas informações pessoais podem ser tão boas quanto dinheiro para os cibercriminosos. Monitore suas contas para detectar atividades incomuns, como alterações de senha ou edições em seu perfil que você não fez. Reporte uma atividade incomum imediatamente para proteger seus dados e contas.

Fonte: Assessoria de imprensa da IBM