Vai jogar seu celular fora? Veja 4 dicas para agir de forma segura

Quem pensa que formatar um HD do computador ou apagar o histórico de aplicativos e navegadores basta antes de jogar um aparelho fora, se enganou. Os dados ainda podem ser recuperados por criminosos mesmo depois da formatação, embora a limpeza seja diferente em cada sistema operacional. A ESET, empresa líder em detecção proativa de ameaças, compartilha alguns dicas de segurança para levar em conta antes de jogar algum dispositivo usado no lixo.

Vídeo: “como se livrar de seus dispositivos antigos com segurança”

1) Busque programas para formatação: cada sistema operacional possui uma forma diferente de ter seu disco zerado. A limpeza de computadores MAC é simples, basta utilizar a função Disk Utility. Já no caso do Windows, não existe ferramenta interna, por isso, a ESET recomenda buscar soluções online. Para sua segurança, o especialista sugere pesquisar por utilitários com mais reviews.

Se você possui um unidade de estado sólido (SSD, um outro dispositivo de armazenamento), consulte o site do fabricante para obter o utilitário do produto. Se você quiser ir além, é possível destruí-lo.

2) Elimine senhas e logins de seu celular: quanto aos smartphones, eles têm seus próprios utilitários implementados no sistema para tornar o processo o mais ágil possível. Se a intenção é descartar um iPhone, primeiro é necessário fazer logout de todos os serviços, como iTunes, iCloud, App Store, etc. Em seguida, entre na seção Configurações, depois no menu Redefinir e pressione “Limpar todo o conteúdo e configurações”.

Se você planeja descartar um Android, o processo pode variar um pouco de um fabricante para outro, mas o procedimento costuma parecido. Primeiro você elimina medidas de segurança (como a senha da tela de bloqueio) e depois continua com a exclusão das contas com em que efetuou login. Os dados são criptografados no telefone e, em seguida, é só executar a opção “redefinir dados de fábrica no telefone”.

3) Meio ambiente: além das questões de segurança, também é importante ser responsável com o meio ambiente. “Se você planeja descartar um dispositivo, é essencial procurar lugares que realizam reciclagem de aparelhos eletrônicos. Eles contêm recursos valiosos que podem ser usados ​​na fabricação de dispositivos futuros”, diz Camilo Gutierrez, chefe do laboratório de pesquisa da ESET América Latina.

4) Backup das informações: fazer o backup de seus dados . Para os celulares, é possível utilizar uma solução de nuvem gratuita, como as oferecidas por alguns provedores de e-mails, ou usar a memória de seu computador. Já para os Pcs e Notebooks, uma combinação de nuvem e HD externo pode ajudar. Dessa forma é possível evitar a perda dados confidenciais ou sigilosos.

Para saber mais sobre segurança cibernética, acesse o portal de notícias da ESET: http://www.welivesecurity.com/br/2020/01/07/como-se-livrar-de-seus-dispositivos-antigos-com-seguranca/

Sobre a ESET