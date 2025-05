Malwares diminuem no Android e aumentam no iOS

Distribuição geográfica de malwares para Android na América Latina durante 2019

No Android, foram publicados 514 bugs de segurança em 2019, um número que representa uma diminuição de 16% em comparação com o total de vulnerabilidades relatadas para esta plataforma em 2018. De todas as falhas, 22% permitiriam a execução de código por um invasor.

O número de detecções de malware diminuiu 9% em relação a 2018. Isso não significa que as ameaças no Google Play sejam menos frequentes; pelo contrário, há cada vez mais casos de Trojans disfarçados de aplicativos amigáveis que conseguem burlar os controles de segurança do Google.

Já no iOS, o segundo sistema operacional mais utilizado no mundo com 22% do mercado , teve 368 vulnerabilidades publicadas em 2019, 194% a mais do que em 2018, e 11% a menos do que as encontradas no Android no mesmo período.