Microfone sem fio da Shure proporciona alto desempenho sem interrupções

Você sabe o que é um talk switch? É um botão no microfone que, ao ser acionado, oferece a oportunidade de se comunicar com a equipe de músicos e técnicos sem que o áudio saia no PA, e sem utilizar outro microfone só para isso. Ao pressionar novamente o botão, o áudio volta a sair no PA, e o artista pode voltar a cantar novamente.

Ivete Sangalo, uma das mais consagradas artistas brasileiras dos últimos tempos, usa o que há de mais moderno em termos de microfone sem fio. O SM58 sem fio que ela utiliza conta com vários recursos, como troca de frequência automática (caso haja interferência). Além disso, Ivete tem um sistema de retorno no fone de ouvido, que é o mais sofisticado e garante qualidade de áudio incrível.

Um dos fatores que levaram a cantora a usar o sistema da Shure, empresa líder em fabricação de equipamentos de áudio, com mais de 90 anos de atuação, foi o conjunto de recursos que ele tem. Mas é claro que ela não está preocupada apenas em fazer o show sem que o equipamento dê problema, mas também com a sonoridade. “Um dos motivos da escolha de Ivete é o som que o sistema da Shure tem. Ela se identificou e adotou o sistema por essa característica. São diversos os diferenciais que o sistema oferece, como qualidade, sonoridade e gama de recursos”, diz Fernando Fortes, gerente associado de Desenvolvimento de Mercado da Shure no Brasil.