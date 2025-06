E-commerce: o crescimento no Brasil, em Portugal e no mundo

Seja no Brasil, em Portugal ou no resto do globo, a verdade é que as tecnologias estão mudando tudo. O comércio foi-se alterando e existem, agora, mais lojas digitais. Conheça a realidade internacional das lojas online.

Com o aparecimento de cada vez mais formas de tecnologia, o mundo foi sofrendo várias mutações. Hoje, a forma como vivemos o cotidiano se ancora de forma inegável nos nossos celulares e notebooks. Além de usarmos esses dispositivos para o lazer e a comunicação, muitas pessoas empreendedoras – como talvez seja seu caso – fazem uso delas para trabalhar.

Trabalhos digitais se tornaram comuns por várias razões. Além de ajudarem a combater situações geradas pela crise, como o desemprego ou os salários insuficientes, o aparecimento de novas formas de trabalhar, como a criação de conteúdos para as redes sociais, as lojas online ou o freelancing digital, abrem portas para novos caminhos laborais.

O comércio digital é uma das formas favoritas dos brasileiros para trabalhar online. Isso se deve, parcialmente, ao fato de surgirem novos aliados e novas formas de trabalho nesse setor, como o Dropshipping, que permite uma gestão mais simples (pode compreender as razões em https://pt.shopify.com/dropshipping) e libera mais tempo para que os empreendedores possam obter melhores resultados. Interessou a várias entidades internacionais compreender o que estava se passando, em termos numéricos, com o e-commerce ao redor do globo. Venha conhecer alguns números globais, do Brasil e de Portugal.

O crescimento global do e-commerce

Nesse momento, o e-commerce no mundo está sofrendo mutações. Já não existindo um crescimento tão rápido como o que se verificava há alguns anos, a verdade é que o setor continua crescendo. De forma gradual e progressiva o e-commerce vai somando valores elevados anualmente que, em 2019, atingiram os 25 030 triliões de dólares. Isso corresponde a um crescimento de 4,5% nas receitas relativamente a 2018.

O crescimento do e-commerce no Brasil

A Paypal e a BigData Corp analisaram o perfil do e-commerce nacional para 2019, concluindo que se deu um aumento de 37,5% desde o último estudo. Hoje, o Brasil tem 930 mil lojas online em funcionamento, sendo que 65% faz uso, também, de redes sociais para chegar mais facilmente no seu público-alvo. Além do crescimento no número de lojas e nos seus lucros, esse estudo verificou ainda que também existe um maior número de brasileiros a comprar online, estando essa forma de consumo a tornar-se mais comum. A maioria dos brasileiros afirma que prefere usar o celular nas compras online.

O crescimento do e-commerce em Portugal

Os Correios de Portugal (CTT) fizeram um estudo no país para compreender, também, como cresce essa forma de comércio no nosso país vizinho. Segundo os dados revelados pelo relatório dessa entidade, o aumento das lojas online portuguesas de 2018 para 2019 foi de 10%. Nos hábitos de consumo verificou-se uma maior tendência para as compras online. 46% dos portugueses diz que compra com regularidade no mercado digital e 40% dos entrevistados nesse enquete diz até preferir essa forma de consumo.