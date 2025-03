Drones DJI fortalecem a luta contra Coronavírus

Desde 2019, a cidade chinesa de Wuhan está sob os holofotes dos noticiários ao redor do mundo. O motivo é a proliferação, cada vez mais preocupante, do novo Coronavírus (COVID-19). Passados dois meses do início das contaminações, em 26 de fevereiro de 2020, o número de mortos na China chega a 2.715, com 78.073 casos confirmados. Em meio a este cenário cada vez mais preocupante, a fabricante de drones DJI investiu cerca de US$1.5 milhões em uma iniciativa para reforçar o combate à proliferação da doença por meio de seus drones.

Desinfetando espaços públicos com drone

De uma maneira muito prática, os drones podem ser grandes aliados na esterilização de áreas públicas por possuírem a capacidade de atingir uma extensão muito maior do que os métodos tradicionais. Por isso, a DJI adaptou sua linha de veículos aéreos não tripulados dedicada à pulverização agrícola – Agras – para realizar a pulverização de desinfetante em áreas potencialmente infectadas pelo Coronavírus.

Após uma rodada de pesquisas e testes, os times responsáveis pela ação desenvolveram as melhores práticas para pulverizar desinfetantes à base de cloro ou álcool etílico. A concentração dos produtos, bem como as diretrizes dos voos dos drones, podem ser modificadas para cada ação e circunstância e garantem uma eficiência 50 vezes mais rápidas que os métodos tradicionais.

Desde o início da ação, a DJI já desinfetou uma área de mais de 3 milhões de metros quadrados apenas em Shenzhen – cidade onde está sediada a empresa – e, no momento, está ajudando mais de 1.000 distritos chineses a adotar o novo método de pulverização via drones. Somando-se tudo, já foram mais de 6 milhões de metros quadrados desinfetados em todo o país entre fábricas, áreas residenciais e hospitais.

Para Romeu Durscher, diretor sênior de segurança pública e integração da DJI, “ajudar na contenção da doença e ainda garantir a segurança dos agentes públicos responsáveis era algo difícil no passado, mas essa é uma iniciativa totalmente nova que tem gerado resultados significativos.” O executivo também ressalta que a ação incorpora totalmente o espírito da DJI ao possibilitar o acesso a novos tipos de ferramentas que podem melhorar o meio ambiente e ajudar a sociedade.”

A luta contra o COVID-19

A batalha contra a disseminação do Coronavírus apenas começou e os dados sobre pessoas afetadas pelo COVID-19 continua crescendo dentro e fora da China. Mas, apesar disso, a luta contra o avanço da doença tem progredido em alguns aspectos: pesquisadores estão aprendendo mais sobre o vírus todos os dias, vacinas estão sendo desenvolvidas em laboratórios ao redor do mundo e a sociedade está fazendo sua parte tomando todas as precauções possíveis.

Enquanto o COVID-19 continua sendo uma ameaça, há muitas pessoas com ideias e propostas de soluções inovadoras que podem ajudar a salvar vidas. A DJI se orgulha de poder contribuir na capacitação dessas ideias e espera, cada vez mais, colaborar com seus drones para o bem da sociedade.