Conheça as melhores universidades dos Estados Unidos

Quando pensamos em Ensino Superior, a referência que nos vem à mente são os Estados Unidos, devido a excelência na educação, desde o high school até as universidades. De acordo com a QS World University Ranking deste ano, 10 das 20 melhores faculdades do mundo são americanas.

Tais dados instigam ainda mais o interesse daqueles que planejam estudar fora do país. A Universidade do Intercâmbio , que presta mentorias para pessoas que querem estudar ou trabalhar no exterior, separou algumas dessas universidades e os detalhes de cada uma delas e além disso o fundador da empresa, Matheus Tomoto, conta sua experiência como pesquisador em algumas delas.

“Essas faculdades tão renomadas mudaram completamente a minha vida. O mais interessante, é que mesmo eu não tendo tanta experiência na primeira vez que eu apliquei para trabalhar com pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico em laboratórios de ponta nos Estados Unidos, eu passei. Como no MIT, Harvard, Stanford e Yale, por exemplo. De cara, o que mais me chamava a atenção era o dia a dia dentro dos laboratórios e o investimento que era feito em pesquisa de ponta, além da valorização do profissional que trabalha com tecnologia e ciência, principalmente no meio acadêmico”, diz Tomoto.

1. Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT)

“No MIT são centenas de laboratórios, todos com tecnologia de ponta. Lá eu trabalhei com inteligência artificial, submarinos autônomos. No laboratório ao lado do que eu ficava, estavam criando um robô Cheeta. Todos os dias eles faziam testes de velocidade, que chegava a atingir mais de 100km por hora. Do outro lado estavam desenvolvendo robôs humanoides capazes de ficar em pé, carregar peso, pular e outras coisas. Foi um acesso a tecnologias que eu jamais imaginei ver na minha vida”, lembra Matheus Tomoto.

O MIT é considerado a melhor universidade do mundo, de acordo com o QS World University Rankings, e desde 2012 que vem mantendo esse posto. O campus fica na cidade de Cambridge, onde estão situadas 18 residências estudantis, cerca de 30 parques e jardins, além de obras de artes expostas por todo o local

Entre os profissionais que se formaram estão 41 astronautas e 16 cientistas-chefe da Força Aérea dos EUA. A escola também tem uma forte cultura empreendedora, tanto que juntas, as receitas anuais de empresas fundadas por ex-alunos da universidade resultam em cerca de 1,9 trilhão de dólares, o que representaria a décima maior economia do mundo. Atualmente, cerca de 21 mil pessoas se candidatam a uma vaga no MIT e apenas 1450, aproximadamente são aprovadas. Ao todo, 11,500 alunos frequentam o Instituto; desses 8% são intercambistas nos cursos de graduação e 44% nos cursos de pós.

2.Universidade de Stanford

Localizada a 56 quilômetros ao sul de San Francisco e cerca de 30 quilômetros ao norte de Sant Jose, norte da Califórnia. A área é sede do Google, Yahoo, Hewlett-Packard e muitas outras empresas de tecnologia.

Stanford possui um dos maiores campus universitários dos EUA. Um fato interessante sobre a universidade é que os estudantes podem morar na própria instituição. Ao todo, são 800 residências estudantis, divididas em simples aposentos até aquelas que oferecem programas culturais e de idiomas, bem como as fraternidade e irmandades universitárias, comumente conhecidas.

Stanford ocupa a segunda posição nas melhores universidades do mundo, sendo apelidada de ‘fábrica bilionária’. Isso porque diversos ex-alunos da instituição são tidos como os mais bem-sucedidos da sua área. Um dado curioso é que se todos os graduados formassem seu próprio país, ele seria umas dez maiores economias do mundo.

3.Universidade Harvard

“Em Harvard pude ver os drones mais atualizados do mercado, dos mais caros inclusive, todo o tipo de ferramenta, todo o tipo de eletrônico e um suporte impressionante. A gente nota que existe um carinho em fazer uma pesquisa científica e desenvolver uma tecnologia que vai ser utilizada, seja na iniciativa pública ou privada, não sendo apenas um artigo, ou um papel. Eles investem de tudo para que você realize aquela proposta”, conta Matheus Tomoto, que é fundador da Universidade do Intercâmbio e foi fellow em Harvard.

A instituição tem 382 anos, fundada ainda em 1636, na cidade de Cambridge. Ele deixou sua biblioteca e metade de sua propriedade para a instituição após sua morte, em 1638. Até hoje uma estátua do ministro fica exposta no pátio em frente ao hall da universidade.

As instalações da universidade se dividem pelos bairros de Allston e Lognwood. A matriz, em Cambridge, ocupa uma área de dois mil metros quadrados. Lá, ficam os escritórios, bibliotecas e prédios de sala de aula.

Atualmente, a universidade ocupa a 3ª no ranking de melhor universidade do mundo. A instituição oferece 12 escolas ao todo; nessas repartições são ministrados todos os cursos oferecidos, com cerca de 22 mil alunos no total.

A instituição ainda conta com um um estádio, o Harvad Stadium, que tem capacidade para mais de 30 mil pessoas, além das instalações de atletismo, localizados em Allston.

4.Universidade de Yale

O Campus da Universidade de Yale fica localizado no centro de New Haven. São mais de 800 laboratórios e um patrimônio de US﹩ 29 milhões. No ranking das melhores universidades do mundo, aparece em 17º lugar. A universidade é reconhecida pela qualidade de pesquisas científicas produzidas e pelo alto nível de empregabilidade de seus ex-alunos.

Outro dado interessante é que até hoje 61 ganhadores do Prêmio Nobel têm ligação com a instituição. Yale também formou personalidades e pessoas notáveis, como 5 presidentes, incluindo Bill Clinton, além de juízes, bilionários, chefes de estado, bem como centenas de membros do Congresso e diplomatas americanos.

Atualmente, a universidade conta com quase 13.500 estudantes, sendo cerca de 6 mil de graduação e 7.500 de pós-graduação. Dentre eles, 3 mil são intercambistas, de 120 países diferentes.

Entre as atividades extra-curriculares, Yale possui 288 organizações estudantis, 35 equipes esportivas, além de contar com um acervo de 15 milhões de livros.

5.Universidade da Pensilvânia

A UPenn, como é chamada, se considera a primeira instituição a oferecer cursos de graduação e pós-graduação. Foi também pioneira em admitir mulheres no corpo estudantil no país, que ocorreu na década de 70.

Atualmente, a instituição possui 4 faculdades de graduação, entre elas: a Escola de Artes e Ciências; a Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas; a Escola de Enfermagem e a Escola Wharton (Educação Empresarial).

O atual campus ocupa mais de 113 hectares, em uma área universitária na cidade universitária da Zona Oeste da Filadélfia. A maioria das faculdades e dos institutos de pesquisa da Penn estão localizados neste campus.

No ranking, ocupa a 15ª posição, subindo 4 posições com relação ao ano anterior (2019).

A universidade conta, atualmente, com mais de 21 mil alunos, sendo 10.400 de graduação e 10.800 no programada de pós. Outro número considerável é que, ao todo, quase 5.000 são estrangeiros, o que corresponde a 20% do total do corpo estudantil.

