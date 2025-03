América Latina tem o segundo maior déficit de profissionais de cibersegurança no mundo

A América Latina ocupa o segundo lugar no ranking de regiões com maior déficit de profissionais qualificados em cibersegurança, com um gap de cerca de 600 mil. O levantamento é da organização sem fins lucrativos (ISC)² que apontou que seriam necessários mais 4 milhões de profissionais da área ao redor do mundo. E não para por aí: apenas 38% dos profissionais de cibersegurança atuantes hoje possui graduação.

A pesquisa foi realizada com profissionais de TI, negócios, educação, engenharia e até de órgãos governamentais. Do total, 65% das organizações relataram uma escassez de pessoal de segurança cibernética. A falta de qualificação/experiência no setor é a principal preocupação profissional entre os entrevistados, chegando a 36%.

of O estudo State CIO 2020 the mostra que 679 diretores de TI e 250 líderes da área foram entrevistados e revelaram que aumentar a eficiência operacional e melhorar a experiência do cliente são as iniciativas mais importantes para impulsionar o investimento em TI em 2020, embora a ciência e a análise de dados permaneçam escassas.

A seguir, o Conselho Empresarial de Segurança Cibernética da CompTIA no Brasil (CSEC) cita algumas curiosidades sobre o mercado:

• Apenas 38% dos profissionais de cibersegurança possui graduação na área

• 30% dos contratados são mulheres

• A maioria dos contratados possui entre 25 e 44 anos

• Mais da metade considera gostar do trabalho e pretende continuar atuando na área

• O salário médio na América Latina para profissionais certificados é de US﹩ 21 mil

Mercado aquecido

Ainda que os números soem como uma grande preocupação, também podem servir de incentivo para aqueles que buscam uma recolocação no mercado de trabalho. E é o que aponta uma lista divulgada pelo LinkedIn com as 15 profissões emergentes no Brasil em 2020, onde 9 são relacionadas com a área de tecnologia. O engenheiro em cibersegurança aparece na segunda colocação, por exemplo.

Esse profissional é responsável pela criação de sistemas de segurança e monitoramento da infraestrutura de TI da organização. Por meio do trabalho dele é que se torna possível evitar ciberataques e, ainda, implementar processos e controles para que o usuário final tenha mais segurança durante a navegação na internet e uma maior privacidade dos dados.

“Não basta apenas solucionar possíveis problemas de cibersegurança dos clientes, por exemplo. Uma equipe que possui um especialista em cibersegurança tem, junto dela, um profissional que sabe manejar firewalls, criptografia de dados e sistemas de detecção de comportamentos estranhos na rede, algo fundamental na área. E aproveitar a emergência desses profissionais pode ser de grande valia na hora de montar uma equipe especializada e qualificada”, explica Leonard Wadewitz, diretor de desenvolvimento de negócios da CompTIA na América do Sul e no Caribe.

Os conhecimentos primordiais para o profissional que atua no setor de cibersegurança incluem Docker Products, Ansible, DevOps, Amazon Web Services, AWS e Kubernetes. Além disso, não é apenas o setor de TI que tem buscado por esse profissional em suas equipes. Muitas empresas que trabalham com serviços financeiros, como os bancos, já entenderam a necessidade da profissão dentro das corporações.

Qualificações são fundamentais

Além disso, as certificações são indispensáveis para os profissionais de cibersegurança.

“É fundamental que, com o avanço das tecnologias, os profissionais responsáveis por proteger as informações dos usuários no ambiente virtual estejam cada vez mais capacitados. A qualificação profissional nessa área faz com que os usuários em geral tenham maior confiança ao acessar sites, porque sabem que, por trás daquela tecnologia, existe uma pessoa qualificada e dedicada para garantir a privacidade e segurança na internet”, salienta Leonard.

Neste cenário, pode-se dizer que a Inteligência Artificial (IA) estará cada vez mais presente como uma opção de soluções de segurança à disposição das organizações, mas não irão diminuir a importância dos seres humanos.