Dicas do Google para manter a produtividade no home office

Empresas de todo o mundo estão aderindo ao home office frente à pandemia do COVID-19. Para muitos, essa maneira de trabalhar é nova e surge como um desafio. Pensando nisso, a equipe do Google Primer selecionou 4 dicas para ajudar você a manter a eficiência e extrair o máximo de aproveitamento no trabalho remoto — este tutorial foi originalmente publicado em uma das lições do Google Primer.

Seja por opção, seja por necessidade — no contexto atual, as recomendações da OMS reforçam a necessidade de isolamento para diminuir as chances de contágio —, trabalhar em casa pode nos dar alguns benefícios, como evitar o trânsito diário, por exemplo. Ainda assim, o home office pode ser desafiador nos quesitos produtividade e aproveitamento do tempo. Pensando nisso, reunimos 4 dicas para você se manter focado, responsável e produtivo ao trabalhar em casa.

Dica 1: Crie processos de trabalho para o seu cérebro

Quando você trabalha em um escritório, a rotina diária de preparação e deslocamento ajuda o cérebro a se condicionar para as tarefas do dia. Se exercitar, ler notícias ou fazer café são alguns processos da rotina que apontam para “o dia começou”. E mesmo em casa, pense em criar processos para incorporar a responsabilidade do trabalho na sua jornada remota.

Se você consegue ser produtivo em qualquer lugar, ótimo. Mas se apresenta dificuldades, eleger um espaço de trabalho na sua casa pode ser uma boa saída. Seja uma sala isolada, uma mesa totalmente equipada ou mesmo parte da mesa da cozinha, a ideia é que esse espaço transmita ao seu cérebro que você está em um local que não interfira na sua produtividade e nem gere distrações.

Sobre distrações: elas são um dos maiores desafios no trabalho remoto. Para manter seu cérebro motivado, evite se dedicar a atividades que não estão relacionadas à sua rotina de trabalho. Por exemplo, separe um horário para lavar a roupa em vez de parar de fazer a apresentação que você está finalizando para estender roupa.

Dica 2: Mantenha-se motivado com uma lista de tarefas

Uma simples lista de tarefas pode fazer milagres. Com ela você pode se manter mais organizado, motivado e produtivo enquanto trabalha em casa. Ao criar a sua lista, pense em grandes objetivos de longo prazo (concluir um projeto) e nos de curto prazo (concluir tarefas que levam você até o grande objetivo). Trabalhar diariamente é muito mais viável do que cumprir uma grande tarefa de uma só vez. Por isso, pense em estabelecer metas menores, permitindo que você visualize o quanto está progredindo. Ao longo do dia, elas também ajudam a fornecer um reforço positivo.

Em vez de tê-la apenas na sua cabeça, escreva ou digite a sua lista. Assim, você não precisará se esforçar para lembrar constantemente do que precisa ser feito, além de ter o prazer de riscar as tarefas concluídas — isso pode ajudá-lo a se manter motivado.

Dica 3: Estabeleça prazos para tudo

O trabalho remoto exige prazos tão sérios quanto os estipulados no escritório. Isso não significa que o seu dia deve ser preenchido inteiramente por obrigações relacionadas ao trabalho, afinal é importante fazer intervalos para um descanso físico, mental e emocional. Ainda assim, não se esqueça de incluir na sua agenda atividades que não estão relacionadas ao trabalho.

Ao criar sua agenda, leve em consideração outros compromissos da sua vida e estabeleça uma rotina para que eles sejam incluídos também. Se você tem um filho, incorpore os cuidados com ele em sua programação. Se você pratica esportes ou faz trabalho voluntário, agende um horário para realizar essas atividades antes e depois do trabalho.

Depois de definir as tarefas do dia, crie um calendário compartilhado visível para os seus colegas de trabalho. Dessa forma, eles saberão quando você está disponível (ou não) para o trabalho e para os compromissos pessoais. Outra boa ideia é garantir que amigos e familiares entendam sua agenda e a respeitem. Defina limites e expectativas, informando — sempre que necessário — que trabalhar remotamente não significa que você está livre o tempo todo.

Dica 4: Crie um fluxo de colaboração

Trabalhar de forma remota pode parecer uma experiência solitária, mas na verdade costuma envolver muita colaboração com seus colegas de trabalho. Seja participando de videochamadas com sua equipe ou com parceiros externos, tomando decisões, determinando tarefas para outras pessoas e mesmo na hora dos feedbacks, trabalhar em casa não exclui interação. Por isso, é importante determinar um fluxo de colaboração enquanto você trabalha remotamente.

Embora o e-mail possa ser útil para oficializar uma decisão ou transmitir informações gerais, as caixas de entrada podem ficar lotadas rapidamente. Se você precisa fazer uma pergunta simples ou enviar uma atualização rápida para sua equipe, aplicativos como o Google Hangouts ou Slack são uma boa alternativa.

Fazer brainstorm ou discussões mais detalhadas exigem uma reunião formal. Muitas vezes, conversar pessoalmente pode ajudar no fluxo de colaboração. Por isso, considere as videochamadas para auxiliar nestes momentos. Além de ser uma ótima maneira de fazer check-ins regulares com a sua equipe, a call pode ajudá-lo a acompanhar o que os colegas estão fazendo, além de colaborar para que todos mantenham um relacionamento que, de outra forma, poderia ser negligenciado.

Encontre mais dicas sobre novas habilidades de negócios e marketing digital no APP gratuito Google Primer.

* por Kim Mok – Global Content Lead, Google Primer