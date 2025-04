A primeira chamada com um telefone móvel foi há exatos 47 anos

Apesar do distanciamento social, que não nos permite ver nossos amigos e familiares pessoalmente, nos lembramos de como é importante permanecer conectados. Neste momento em que até um happy hour pode ser realizado por videoconferência, nossos smartphones são grandes aliados para nos manter próximos das pessoas que amamos.

Nas últimas décadas, os celulares evoluíram de uma ferramenta de comunicação por voz para dispositivos multifuncionais. Neste momento, mais do que nunca, parece que eles retomaram o seu propósito original: conversar com alguém.

Aliás, foi em 3 de abril de 1973 que a primeira chamada com um telefone móvel foi realizada utilizando um aparelho Motorola DynaTAC. Essa ligação marcou a história da humanidade. De repente, não era mais necessário esperar ao lado do telefone fixo para atender uma ligação importante. Isto mudou a forma com que as pessoas passaram a se comunicar, a qualquer momento, em qualquer lugar.

Um telefonema tem sido um canal importante para nos conectar com as pessoas que realmente importam, mesmo quando estamos longe. No cenário que estamos vivendo, queremos lembrar a todos a importância de um simples telefonema. Hoje, encorajamos que você #DigaHello para um amigo, um parente, uma pessoa amada ou talvez para alguém que há muito você perdeu contato. Junte-se a nós para celebrarmos o poder de fazer uma ligação.