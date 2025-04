As câmeras térmicas podem auxiliar no combate à COVID-19

A pandemia da COVID-19, que teve início no final do ano passado na China e já se espalhou pelo mundo todo, tem causado inúmeros problemas e desafios. O uso da tecnologia é crucial para auxiliar nas ações e iniciativas contra o avanço da doença, com destaque para as câmeras térmicas que medem a temperatura com precisão, identificando quando uma pessoa está com temperatura acima do normal.

As câmeras térmicas são um tipo de equipamento que permite mostrar imagens feitas a partir da radiação de calor emitida por um corpo. Qualquer corpo que esteja acima do zero absoluto (-273 ºC) emite radiação infravermelha. Quanto mais radiação seja emitida, maior será também a temperatura do corpo. Deve-se considerar que este tipo de radiação não é visível ao olho humano, já que corresponde a um espectro de radiação fora da luz visível. Sendo assim, as câmeras térmicas são um dispositivo que, graças às emissões de raios infravermelhos, forma imagens luminosas que são visíveis pelo olho humano, permitindo assim enxergar radiação de uma pessoa, animal ou objeto que, em condições normais, não conseguiríamos ver.

Os equipamentos podem ajudar a identificar pessoas com os sintomas do COVID-19 como, por exemplo, a febre. Os equipamentos medem a temperatura com precisão para criar alertas quando alguém está com temperatura acima do normal. Isso ajuda a identificar rapidamente possíveis doentes e evitar que eles entrem em locais com grande fluxo de pessoas (fábricas e metrô, por exemplo), protegendo outros indivíduos que estão ali.

Essa tecnologia já está sendo usada no Brasil: dois dos principais espaços de entrada no Distrito Federal estão sendo monitorados com auxílio de medidores de temperatura por infravermelho desde 14 de março. Os três equipamentos estão sendo utilizados para detectar a presença de coronavírus em pessoas que desembarcarem e embarcarem, no Aeroporto Internacional de Brasília e na Rodoviária Interestadual. Os aparelhos são operados pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), por meio do Grupamento de Proteção Ambiental dos Bombeiros. Além de voos domésticos, os bombeiros estão monitorando passageiros de viagens internacionais. Vários outros países já tomaram ações parecidas como, por exemplo, no aeroporto de Belgrado, capital da Sérvia, que implementou desde janeiro o uso de câmeras termais para identificar possíveis pacientes com sintomas da doença. A Turquia também está preparando uma série de ações, como o uso de câmeras térmicas para identificar pessoas com febre em aeroportos.

Além de aeroportos, grandes empresas também estão investindo nessa tecnologia. Podemos citar como exemplo a companhia Vale que informou sobre a instalação de câmeras térmicas nas portarias de suas unidades em cinco Estados (RJ, MG, PA, ES e MA) com o objetivo de identificar pessoas que estejam com alta temperatura corporal.