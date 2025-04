Google for Education: parceiro na conexão entre educadores e alunos

A crise atual está levando muitas instituições de educação de todo o mundo a fechar as portas temporariamente, ou a estender esse período de fechamento. Nesse cenário, metade dos alunos de todo o mundo não está frequentando a escola. Com isso, educadores enfrentam o grande desafio de dar aulas remotas, numa escala sem precedentes – e, em alguns casos, pela primeira vez na vida.

Na semana passada, criamos novos recursos de EAD (ensino à distância). Eles incluem um conjunto de materiais de treinamento, uma lista de aplicativos úteis, o novo Learn@Home do YouTube (projetado para famílias) e uma série de webinars e posts nos nossos blogs. Além disso, os recursos premium do Meet estão disponíveis de graça até 1º de julho de 2020 – entre eles a possibilidade de reuniões/aulas com até 250 participantes, de gravar essas aulas e também de fazer lives. Com base nas informações e sugestões que recebemos de educadores, estamos aprimorando constantemente nossos produtos (e um exemplo disso são os novos controles para educadores, disponíveis no Hangouts Meet).

Estamos sempre abertos para saber quais os desafios enfrentados por professores em tempos tão incertos quanto o atual. Por isso, anunciamos mais dois recursos novos que serão parceiros nessa conexão entre professores e alunos.

Ensine em casa

O Ensine em casa é uma central de informações, dicas, treinamentos e ferramentas, coletados em todo o Google for Education para ajudar os professores a continuar ensinando – mesmo fora da sala de aula.

Para começar, oferecemos uma visão geral dos primeiros passos em EAD – como ensinar pela internet, disponibilizar as aulas para os alunos e colaborar com colegas educadores.

Esse recurso vai continuar evoluindo constantemente. A central de ferramentas foi projetada em parceria com o Instituto de Tecnologia da Informação para Educação, da UNESCO – que também está colaborando com outras organizações neste momento de emergência. À medida que recebermos mais informações dos professores e parceiros sobre o que funciona, vamos seguir ajustando e aprimorando o Ensine em casa. No momento, ele está disponível apenas em inglês – mas os kits podem ser baixados também em dinamarquês, alemão, espanhol, francês, italiano, árabe e polonês, e em breve acrescentaremos outros idiomas à lista.

Apoio a organizações que trabalham para reduzir as barreiras ao EAD

Diante de tantos desafios, as melhores soluções sempre surgem quando agimos em conjunto. O Google.org estabeleceu um fundo de US$ 50 milhões para enfrentar a COVID-19 – e estamos anunciando que, desse valor, US$ 10 milhões irão para um Fundo de EAD. O objetivo é apoiar organizações de todo o mundo que ajudam educadores a acessar e usar as ferramentas necessárias para oferecer aprendizado de alta qualidade aos estudantes – sobretudo alunos de comunidades carentes.

O primeiro aporte do Fundo de EAD do Google.org será no valor de US$ 1 milhão, destinado à Khan Academy. Essa organização oferece ensino à distância para alunos afetados pela COVID-19 por causa do fechamento de escolas. Além do aporte, voluntários do Google planejam auxiliar a Khan Academy a oferecer recursos para educadores em mais de 15 idiomas. Com essa plataforma, será possível alcançar mais de 18 milhões de estudantes por mês, em vários lugares do planeta. Em breve anunciaremos apoio a mais organizações. É muito inspirador ver todas as ideias e ferramentas compartilhadas por líderes educacionais num momento tão complexo quanto este. Se quiser saber mais, entre num Google Educator Group, conte suas dicas e estratégias de ensino à distância e siga a gente no Twitter e no Facebook. Contamos com vocês para continuar compartilhando ideias e opiniões – elas nos ajudam a melhorar e construir esses recursos e ferramentas juntos.

Por Avni Shah, Vice-presidente do Google for Education