O que vem por aí com a Xbox Game Bar para Windows 10

Desde que a Microsoft lançou a Xbox Game Bar, ela a atualiza continuamente em parceria com a comunidade. Desde a captura de vídeo simples, o acesso rápido às configurações de áudio, a música contínua com o Spotify e a introdução do contador de FPS, a Microsoft manteve os jogadores de PC no centro de tudo. Essa filosofia é a força motriz por trás das atualizações que ela anuncia agora.

A Microsoft ouviu os feedbacks da comunidade: o usuário nem sempre deseja Alt + Tab para separar aplicativos ao jogar no PC. Pensando em trazer seus aplicativos favoritos diretamente na Game Bar do Xbox, onde você pode acessá-los sem sair do jogo. A partir de hoje, widgets para aplicativos como o Gamecaster da XSplit e o Cortex da Razer estão chegando ao Xbox Game Bar! A Microsoft viu um interesse incrível dos principais líderes no ecossistema de jogos para PC e espera que o número de widgets continue a crescer. Como lembrete, você pode acessar esses novos recursos pressionando a tecla Windows e a tecla “G” ao mesmo tempo – “Win + G”.

A Microsoft também apresenta a Game Bar Widget Store. No menu Xbox Game Bar, você verá uma nova entrada que iniciará a Widget Store diretamente na Game Bar. A partir daqui, você pode navegar e descobrir novos widgets e gerenciar a instalação e atualização delas sem sair da Game Bar

Para ficar por dentro de todas essas mudanças, acesse o post no News Center da Microsoft Brasil