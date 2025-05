Saiba quais são os equipamentos indicados para cada atividade em casa

Definitivamente, as pessoas estão há muitas horas na frente do computador e seguirão assim pelas próximas semanas, seja para jogar, assistir a um filme, estudar, trabalhar, se comunicar com amigos e familiares ou aproveitar algumas das muitas oportunidades que museus, artistas e bibliotecas estão oferecendo como forma de entretenimento. Para garantir a melhor experiência nessas atividades, a Acer, uma das principais fabricantes de notebooks e PCs do mundo, acredita que é fundamental que o consumidor saiba qual o melhor equipamento para as atividades que está fazendo de casa.

“Por conta do distanciamento social, a tecnologia se tornou fundamental para aproximar as pessoas. Com isso, a Acer está trabalhando para garantir todo o suporte necessário ao usuário e assim suprir essa necessidade com o uso da tecnologia”, comenta Caroline Raimundo, Gerente de Marketing da Acer Brasil.

Veja as opções da Acer para quem deseja manter a produtividade em tempos de distanciamento social:

Feito para quem joga

Os videogames se tornaram um verdadeiro refúgio de entretenimento para muitas pessoas nessas semanas em casa. Uma prova disso, foi que, recentemente, a Steam, loja de games para PC da Valve, atingiu um recorde de 20 milhões de usuários simultâneos durante o período de distanciamento social. Com isso, para garantir uma boa experiência de jogo nessa quarentena, seja para o jogador profissional ou amador, é fundamental pensar em uma plataforma que garanta performance durante as partidas. Para isso, a Acer oferece as linhas Predator e Nitro com notebooks, monitores e acessórios para os amantes dos games.

“Nessa linha de produtos, podemos destacar o Helios 300 com SSD e o Nitro 5, além dos monitores gamers com taxa de atualização de 165Hz e 240Hz, esse último lançamento da linha Predator”, destaca Caroline.

Home Office

Segundo o estudo “Tendências de Marketing e Tecnologia 2020: Humanidade redefinida e os novos negócios”, o home office deve crescer cerca de 30% após a pandemia do novo coronavírus. Diante desse cenário, as empresas e colaboradores devem pensar em soluções que entreguem produtividade e segurança para o trabalho remoto. Para isso, a Acer possui um portfólio amplo e diversificado para atender a esse público. As opções de hardware da empresa são para pessoas que realizam atividades mais simples como navegação e textos ou como as mais robustas como criação de conteúdos 3D e planilhas de alta complexidade.

“A linha ConceptD, por exemplo, é perfeita para os criadores de conteúdos e trabalhos que exigem mais do notebook. Ele é equipado com uma GPU RTX da NVIDIA e processadores Intel de 9ª geração para garantir uma melhor performance das aplicações pesadas que esse trabalho exige. Já para as atividades mais simples, o destaque fica para as linhas Aspire 3 e Aspire 5, que ganharam atualizações com a 10ª geração de processadores Intel e a nova geração Picasso de processadores AMD Ryzen”, explica André Teixeira, Gerente de Produtos da área de notebooks da Acer Brasil.

Ensino à distância

Por conta da prevenção do novo coronavírus, muitas escolas tiveram que adotar o modelo de ensino à distância durante o período de suspensão das aulas. Para auxiliar professores e instituições de ensino, a Acer oferece tecnologias, soluções e conteúdos educativos por meio da plataforma Acer for Education. O programa conta com apoio do Google e da Microsoft.

“A Acer tem um trabalho consolidado com a rede de ensino para uso da tecnologia nas salas de aulas. A empresa é uma das principais fabricantes de Chromebook no país e nessa nova tendência de aprendizagem à distância, está comprometida em oferecer ainda mais soluções para estudantes e professores”, diz Caroline. Além da linha de Chromebook, a empresa recomenda também o uso da linha Aspire 3 e Aspire 5 para os estudo