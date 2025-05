Tecnologia ajuda a garantir imersões de qualidade em atividades virtuais

Com a tecnologia conectando as pessoas, as opções para se distrair em casa são inúmeras. Há quem prefira lives, outros maratonam series, tem quem está aproveitando para estudar, e tem até tours virtuais pelos museus mais famosos do mundo para quem quiser matar a saudade das viagens ou já tem como hobby apreciar obras de artes. E, nesta hora, ter um equipamento de boa qualidade, ajuda a observar os detalhes das obras.

Para isso, a Acer propõe notebooks leves e versáteis com tecnologias como a ExaColor, que oferece qualidade de monitor semelhante a sRGB por meio do ajuste de temperatura de cor e do valor da gama de contraste. Existe também a tecnologia Color Intelligence que ajusta dinamicamente os valores de gama e saturação em tempo real para otimizar a cor, o brilho e a saturação da tela sem cortes ou saturação excessiva.

Já para a linha de monitores, a empresa possui tecnologias para proteção à saúde do usuário oferecendo mais conforto aos olhos. “A Acer sempre se preocupa com a qualidade de vida dos seus consumidores. Com isso, oferecemos em nossos produtos tecnologias como, por exemplo: Acer ComfyView, que reduz a quantidade de luz refletida na tela, e Flickerless, que elimina a cintilação prejudicial da tela e proporciona uma experiência de visualização mais confortável”, explica Adriana Lemos, gerente de produtos da área de monitores, projetores e acessórios da Acer Brasil.

Além disso, a empresa oferece também a tecnologia Wide View Angle em seus produtos com tela IPS (In Plane Switching) e VA (Vertically Aligned), que permite um excelente ângulo de visão disponibilizando experiências visuais semelhantes e espetaculares de qualquer posição. “Com isso, será possível ver imagens com uma qualidade única e sentir todos os detalhes como se estivesse no local”, completa Lemos.

Conheça algumas das opções de tours virtuais oferecidos em estabelecimentos pelo mundo:

Além das páginas de cada instituição, Google Arts & Culture possui um arquivo com mais de mil museus, como o Tate Britain, em Londres, o Metropolitan Museum of Art, em Nova York e o Getty, em Los Angeles. A página é dividida em várias seções, com artigos, vista das ruas de prédios ao redor do mundo e o Art Zoom, na qual é possível ver, em alta definição, detalhes de pinturas que poderiam passar despercebidas durante uma visita física. Além disso, é possível fazer um tour de 360º graus de momentos como uma apresentação da Orquestra da Filadélfia no Carnegie Hall ou uma apresentação na Ópera de Paris.