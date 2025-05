Dicas para você fazer um bom vídeo usando o celular

A inovação tecnológica trouxe muitas facilidades para o nosso dia a dia. Um dos equipamentos imprescindíveis são os smartphones atuais, que podem, com poucos centímetros, serem fontes de trabalho, comunicação e diversão. São incríveis máquinas para quem aprecia praticidade e boa qualidade de imagem. Recursos como resolução 4K e 8K, estabilização de imagem e HDR permitem a gravação de vídeos dignos de filmes de produtores como Steven Spielberg ou George Lucas, e de fotos de alta resolução.

Em 2020, 82% do tráfego da internet ficará por conta dos vídeos online, segundo dados da empresa CISCO, especializada em analisar como as pessoas se conectam, sendo que o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de visualizações em plataformas de vídeos, com mais de 11 bilhões de views mensais, e cerca de 96% de usuários na web que consomem conteúdo em vídeo.

A ciência tem uma explicação para o crescimento acelerado desse formato de mídia e do seu interesse: “o cérebro humano processa vídeos e imagens mais rapidamente, além de reter uma quantidade maior de informação”. Além disso, seu consumo exige menor concentração por parte do usuário.

Está cada vez mais comum você ver na rua, shopping, faculdade ou no prédio que mora, as pessoas gravando vídeos e selfs vídeos utilizando o celular. A produção de vídeos tanto para uso nas redes sociais quanto para blogs é uma forma de comunicação muito versátil e dinâmica.

Uma ideia em mente, um bom argumento e um pequeno roteiro com assunto sério ou mais leve, consegue levar a mensagem ao seu público de interesse. Você não precisa ser um super profissional para começar a produzir seus vídeos. Siga as dicas do professor e fotojornalista Manoel Nascimento, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e mãos à obra:

1 – Limpeza do aparelho, lente e entrada/saída de áudio

Antes de começar a gravar, certifique que o teu aparelho está limpo, principalmente as lentes e a entrada/saída de áudio. Para limpar utilize um cotonete com álcool isopropilico. Caso não tenha álcool isopropilico, limpe com cotonete seco ou um produto de limpar lente de óculos.

2 – Áudio – muita atenção com o áudio

Um vídeo com bom conteúdo e com um áudio ruim pode não prender a atenção do espectador. Procure um local silencioso e mais fechado para gravar o teu vídeo. Se você tiver um closet, é o melhor lugar. Caso não tenha um lugar fechado, o ideal é você usar um microfone de lapela. Existem bons modelos a um custo baixo. Antes de comprar verifique a entrada. Normalmente os modelos Android usam a entrada P2. Alguns microfones de lapela possuem uma bateria e que é para ser utilizado com câmeras DSLR.

3 – Firmeza nas mãos

Os melhores vídeos são feitos com os equipamentos mais pesados. O celular por ser leve facilita o manuseio, porém também facilita que a imagem saia tremida. Isso pode ser resolvido de duas maneiras. Uma delas é usar um tripé ou segurar com as duas mãos.

4 – Posições de gravação

Prefira filmar na horizontal. A posição vertical só é boa quando assistida com o celular em pé (posição vertical). Se o vídeo for assistido em televisão ou no computador, a posição vertical fará que sobre espaço nas laterais ou ainda fique virado na posição vertical. Na posição horizontal utilize sempre uma linha, que pode ser uma janela ou a divisória da biblioteca, para a orientação de modo que o vídeo não fique inclinado. Se tiver usando um tripé, alguns modelos possuem um nível onde será possível você se certificar da inclinação correta.

5 – Iluminação

O ideal sempre é utilizar a luz natural vindo de uma janela. Se a luz natural estiver muito forte, você pode fechar a cortina e manter o forro da cortina aberto. Caso a cortina não seja branca, utilize um lençol branco no lugar da cortina. Caso vá fazer o vídeo a noite ou em ambiente escuro você deverá utilizar iluminação artificial. Não precisa ser nada especial. Essa luminária quadrada de led são super eficientes e de baixo custo. Mude a posição caso esteja mostrando uma área muito escura ou muito clara. Os celulares fazem a fotometria (medição de luz) de maneira automática.

6 – Texto – Utilize um teleprompter

Se você já tiver um texto pronto ou se sentir inseguro para falar utilize um teleprompter. Em televisão ou em produtoras utilizam o TP profissional. Você pode improvisar com um celular, o mesmo que você irá gravar e instalar um aplicativo de teleprompter. Existem algumas versões gratuitas que são excelentes. Eu indico o Simple Teleprompter. Fiz o teste e funciona super bem.

7 – Acessórios

Existem acessórios que facilitam o trabalho. Um deles é o tripé. Não é necessário ser um tripé muito robusto. Além disso, tem também o suporte para celular. Outro acessório bem interessante é a luz circular (ring light) e no meio encaixa-se o celular. Ele já vem com suporte para celular e luz. Alguns kits já vêm inclusive com o tripé.

8 -Bateria e Memória

Antes de iniciar o vídeo, certifique-se de que a bateria está carregada 100% e que possui espaço na memória do celular.

9 – Armazenamento

Assim que acabar o vídeo é necessário salvá-lo e guardá-lo em outro local. Pode ser utilizado um armazenamento nas nuvens ou ainda transferir para um computador. Pode-se usar o Google Drive, e para transferir o We Tansfer. Ambos são gratuitos.

10 – Publicação

Para publicar o seu vídeo utilize o YouTube ou o Vimeo. Se você deseja fazer uma live, pelo Facebook ou YouTube são necessários mais alguns cuidados. O YouTube disponibiliza o YouTube Studio, que é uma plataforma bem interessante, pois dá muitas dicas para confecção e publicação, e além disso, você pode monitorar o seu vídeo.

Anote suas ideias e comece a colocá-las em prática, tudo é uma questão de imaginação e estilo. Bons vídeos!