Como dar aulas pelo Google Meet?

O Google Classroom, plataforma de educação do Google, oferece várias maneiras para se comunicar com os alunos. É possível mandar e-mails, criar posts e publicações, enviar perguntas, tarefas e questionários. O Classroom permite ainda vincular qualquer página da internet ou baixar arquivos para compartilhamento de informações.

Os professores também pode dar aulas usando o Google Meet – a ferramenta de videoconferência do Google Cloud, que permite grupos de até 250 participantes para clientes do G Suite e contas de instituições de ensino, ou até 100 pessoas com as contas individuais. Vale ressaltar que, até 30 de setembro de 2020, todos os clientes do G Suite poderão usar as funções avançadas das videoconferências do Google Meet, como a criação de reuniões com até 250 participantes. Depois dessa data, cada organização terá acesso às funções correspondentes à edição do G Suite contratada.

Para designar uma conferência a uma turma do Google Classroom, basta fazer os seguintes passos:

Vá até a turma do Classroom com a qual você deseja realizar a videoconferência. Depois de encontrá-la, clique no quadro de opções, localizado no canto superior direito, e abra a “Agenda Google”. Crie um evento na agenda, dando um nome a ele, como “Desenvolvimento de narrativa”. Nesse mesmo quadro, escolha a alternativa “Participar com Google Meet”. Em seguida, selecione no ícone de calendário a turma com a qual você deseja fazer a conferência. Todas as turmas que estiverem no seu quadro principal do Google Classroom irão aparecer. Se você clicar em “Mais Opções”, poderá escolher (se quiser) que todos os alunos dessa turma recebam um alerta antes do encontro on-line. Finalmente, salve o evento para que ele apareça na sua Agenda.

Este último passo é extremamente útil: quando um evento é salvo, ele é criado para todos os alunos da turma escolhida.