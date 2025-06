Como escolher um roteador?

Nas últimas semanas muitas pessoas tiveram que se adequar para dar conta do trabalho, de aulas e do lazer diretamente de casa, utilizando a internet como principal ferramenta nessa nova realidade. Com isso, mesmo depois contratar um bom plano de internet, podem surgir algumas dúvidas como: por que a velocidade de conexão está lenta? Por que o sinal não chega em algum cômodo da casa? Por que a conexão fica ruim quando todos estão usando?

Segundo Marcello Liviero, Diretor Comercial da TP-Link Brasil, a solução de todos esses problemas pode estar na escolha do roteador ideal para sua casa, levando em consideração espaço físico, número de dispositivos conectados e outros fatores. Pensando nisso, o Diretor da marca respondeu algumas dúvidas:

1. Qual a velocidade de internet contratada?

Essa é uma das primeiras perguntas que precisam ser respondidas na hora de escolher seu roteador. Se você tem uma velocidade de até 50Megas, os modelos com tecnologia AC são ótimas escolhas. Já para uma internet com velocidade acima de 50Megas e com uma necessidade de cobertura total pela casa, o profissional indica os roteadores com tecnologia Mesh, que melhora a velocidade, a cobertura e a estabilidade do sinal Wi-Fi.

2. Quantos aparelhos podem estar conectados ao mesmo tempo?

Não existe limite de dispositivos que podem estar conectados a uma rede Wi-Fi, porém quanto mais equipamentos conectados ao mesmo tempo maior a necessidade de um roteador potente para garantir uma boa conectividade para todos. Para residências em que as pessoas precisam usar a internet ao mesmo tempo seja para entretenimento, estudo ou trabalho, roteadores com a tecnologia mesh também são os recomendados.

3. O sinal não chega em todos os cômodos da casa. É melhor eu ter um repetidor ou outro roteador?

Se você já tiver um roteador adequado à velocidade de internet contratada, porém o sinal não chega em algum cômodo específico, a melhor solução é optar por um repetidor de sinal. “Já se roteador está inadequado, a melhor opção é substituir por um modelo novo, com tecnologias mais avançadas como a AC ou Mesh que possuem uma melhor propagação do sinal”, indica.

4. Como saber se alguém está “roubando” o meu Wi-Fi?

Alguns roteadores mostram os endereços de IP e Mac que estão conectados. Portanto, na própria configuração do aparelho é possível identificar se alguém está usando o seu Wi-Fi indevidamente. “Para quem possui roteador da TP-Link, a empresa dispõe do aplicativo tether, que permite o gerenciamento dos roteadores e repetidores sinal, além de identificar se há intrusos na rede”, comenta.

5. Como eu descubro qual a melhor tecnologia para mim: AC ou Mesh?

A escolha de qual tecnologia utilizar varia de acordo com o uso da internet, por exemplo, para casais sem filhos ou solteiros, que usam a internet apenas para entretenimento a tecnologia AC entrega um excelente resultado. Já para casas maiores e com vários aparelhos conectados simultaneamente para diferentes usos como jogos on-line, filmes e transmissões ao vivo, a melhor solução é a tecnologia mesh.

Sugestões de roteadores:

Roteador Archer C7

O roteador Archer C7 permite o compartilhamento de arquivos e mídia com dispositivos em rede ou remoto via servidor FTP e fornece acesso Wi-Fi seguro para convidados que compartilham da mesma rede doméstica. Por suportar o padrão de tecnologia AC, ele é 3 vezes mais rápido que os modelos tradicionais. Preço sugerido de R﹩ 386,33.

Deco M5