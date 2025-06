Cinco dicas para obter a melhor impressão

Todo mundo já ouviu o ditado “uma imagem vale mais que mil palavras”. Em tempos de coronavírus, com todos em quarentena, as empresas estão precisando imprimir diversos materiais para divulgar as novas orientações aos funcionários e clientes a respeito dos cuidados que devem ser tomados durante as visitas a supermercados, farmácias e hospitais, por exemplo. Outra demanda que continua em alta é a impressão de comunicados, sinalizações em pontos de vendas e folhetos explicativos que acompanham os produtos.

Além disso, espera-se um aumento no volume de impressões após o período de isolamento, pois o mercado corporativo irá precisar de materiais personalizados de qualidade para chamar a atenção dos consumidores quando as medidas de contenção à COVID-19 forem relaxadas. Estimativas mostram que mais de 30% do faturamento do varejo é originado a partir de itens criados sob medida para os clientes. Nesse cenário, a indústria de impressão tem avançado suas ofertas para atender a demanda, desenvolvendo equipamentos que permitem às empresas customizarem materiais dos mais variados tipos com custos otimizados.

Mas para se obter a melhor impressão extraindo o máximo dos recursos é preciso utilizar corretamente os equipamentos e, também, os suprimentos. Para isso, listamos os principais passos para que as empresas consigam atingir esse objetivo:

Escolha com cuidado as impressoras – Cada equipamento tem suas próprias caraterísticas e configurações de uso. Por isso, a primeira dica é simples: antes de comprar, sempre avalie quais impressoras são as mais indicadas para os trabalhos que sua empresa precisa executar. Além disso, é essencial buscar fornecedores de credibilidade e que tenham condições de oferecer suporte adequado às suas dúvidas e necessidades.

Verifique a origem dos suprimentos utilizados – Sempre utilize suprimentos originais e específicos para seus equipamentos. Eles são desenvolvidos para otimizar o rendimento das impressoras e melhorar o nível de qualidade. Além disso, esteja atento à condição dos materiais – suprimentos muito velhos podem prejudicar o funcionamento de sistemas vitais para o correto fluxo do toner, comprometendo o resultado geral.

Realize corretamente a manutenção dos equipamentos – É importante assegurar que cilindros e toners estejam preparados para operar com alto desempenho. Esse é um cuidado essencial para evitar, entre outras coisas, folhas amassadas, papel preso, desalinhamento das linhas de impressão e muito mais. Muitas das avaliações e melhorias já podem ser feitas digitalmente nas próprias impressoras, sobretudo nos equipamentos de nova geração, com conexão remota ou por meio das interfaces digitais disponíveis nos equipamentos. Já os processos de desmontagens e correções avançadas devem ser feitas, sempre, por profissionais especializados. O mais indicado é procurar junto ao fornecedor os parceiros autorizados para esse tipo de serviço.

Esteja atento ao tipo de papel – Não é apenas o toner que precisa ser de qualidade. A escolha do tipo de papel também é vital para obter a melhor impressão. Dê preferência a materiais com certificações de qualidade e procedência.

Salve os materiais nas versões mais adequadas e utilize as configurações certas para cada tipo de impressão – Ter atenção aos padrões de produção e salvamento das imagens e arquivos digitais é necessário para uma boa impressão. Atenção ao ajuste do padrão de cores e da configuração correta das impressoras. Lembre-se de colocar a máquina no modo de impressão em alta resolução, sempre que necessário. Outro detalhe é garantir que a resolução da imagem está, de fato, adequada à proposta de impressão.

Com esses cuidados é possível utilizar todo o potencial das impressoras e garantir resultados de alta performance. A indústria já oferece equipamentos versáteis para produção de peças diferenciadas com agilidade e economia, em diferentes tipos e gramaturas de mídias e diferenciais como o uso de Toner Branco e Clear, inclusive em baixas tiragens. Uma boa imagem faz toda a diferença!

Por Leonardo Marques, Especialista de Produtos da OKI Data do Brasil