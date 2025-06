Como o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E podem turbinar sua conexão

Recentemente, os Estados Unidos aprovaram o uso do Wi-Fi na frequência de 6GHz, uma decisão histórica, o que permitirá aumentar a velocidade e a capacidade das redes Wi-Fi. No Brasil, a Anatel está analisando também a possibilidade de ampliar a faixa de espectro para o uso não licenciado. Na prática, como essas discussões técnicas impactam a vida do consumidor? Hamilton Mattias, Diretor de Produtos da Qualcomm explica os principais impactos da tecnologia.

Wi-Fi 6 transformou a maneira como o Wi-Fi funciona, fornecendo bem maior capacidade de rede que os padrões Wi-Fi anteriores, enquanto usa de forma eficiente essa capacidade para oferecer melhor experiência aos usuários de Wi-Fi – mesmo em ambientes com muitos dispositivos conectados. A lista dos principais recursos do Wi-Fi 6 inclui:

Até quatro vezes mais capacidade de rede do que os padrões anteriores de Wi-Fi;

Melhor desempenho por dispositivo;

Cobertura estendida;

Maior duração da bateria para dispositivos conectados por Wi-Fi 6 usando TWT;

Suporte a WPA3, o mais recente e avançado protocolo de segurança em Wi-Fi.

O Wi-Fi 6E (E de Estendida) é a operação do Wi-Fi 6 também na faixa de 6 GHz, passando a poder operar então nas 3 bandas: 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Com essa possibilidade, as vantagens serão ainda maiores:

Velocidade: 6GHz traz vários canais de 160MHz, permitindo velocidades de vários gigabits por segundo para as experiências Wi-Fi mais rápidas de todos os tempos

Capacidade: até 1200 MHz de espectro adicional, triplicando o número de vias atualmente disponíveis para envio e recebimento de dados, o que aumenta drasticamente a capacidade e reduz o congestionamento

Latência: espectro limpo de 6 GHz ocupado apenas por tráfego Wi-Fi 6 eficiente, projetado para proporcionar reduções significativas de latência, aumentando a capacidade de resposta para aplicações sensíveis à latência

“O Wi-Fi 6 e em breve o Wi-Fi 6E serão essenciais, por exemplo, para atender a alta demanda de plataformas de streaming, jogos online, downloads mais rápidos, redes corporativas com alta densidade de usuários. Imagine um shopping, o campus de uma universidade, aeroporto ou uma feira de negócios. Às vezes a conexão nesses locais falha ou é lenta. O motivo é simples: a capacidade de rede ainda é limitada para lidar com a necessidade cada vez maior de trocar e consumir dados e conectar múltiplos dispositivos móveis, o que é endereçado pelos novos padrões”, diz Hamilton.

A Qualcomm possui soluções Wi-Fi 6 no mercado tanto para equipamentos de rede como para smartphones e dispositivos eletrônicos, usadas pelos fabricantes nos seus produtos. Para operar na banda de 6 GHz (Wi-Fi 6E), novo hardware é necessário, com chips para operar nas novas frequências, respeitando os novos parâmetros de operação nessa banda, também já disponíveis para o desenvolvimento dos produtos, que tem lançamentos nos EUA esperados para o segundo semestre. Uma vez que a banda de 6 GHz seja autorizada para uso não licenciado no Brasil, poderemos usufruir aqui também desses novos produtos.

“Com a operação na faixa de 6 GHz, portas vão se abrir para velocidades móveis de Gbps, tornando o desempenho sempre confiável e consistente, além de oferecer baixa latência”, finaliza o executivo.