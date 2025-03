Dúvidas sobre roteadores Wi-Fi

31

Visando o melhor desempenho dos roteadores, Marcello Liviero, Diretor Comercial da TP-Link Brasil, esclarece os quatro principais questionamentos quanto ao uso desses aparelhos e como ter uma conexão Wi-fi melhor.

• Qual o melhor local para colocar o roteador?

O mais indicado é que o equipamento esteja em uma região centralizada da casa ou escritório, afinal, as ondas eletromagnéticas se propagam para todas as direções a partir dele. “O ideal ainda é que o roteador esteja em locais mais altos, melhorando o direcionamento do sinal, muitas vezes atrapalhado por móveis e aparelhos domésticos”, aponta.

• Qual a velocidade máxima de um roteador?

A taxa de transferência varia conforme o modelo. Nos mais recentes a velocidade máxima pode ser de até 1.300 Mb/s na banda larga de 5 GHz e de 450 Mb/s na de 2,4 GHz. Já os modelos anteriores alcançam cerca de 600 Mb/s. Lembrando que a velocidade da internet está relacionada com o pacote de internet contratado pela operadora.

• Qual o benefício de um repetidor de sinal?

O repetidor recebe o sinal gerado pelo roteador e o amplifica, fazendo com que a rede alcance uma área maior, chegando a cômodos da casa que não chegaria somente com o roteador.

• Os eletrodomésticos interferem na transmissão de sinal?

Sim, as ondas eletromagnéticas emitidas por estes aparelhos interferem na distribuição do sinal de Wi-Fi. Por isso, o ideal é que os roteadores estejam longe de aparelhos como o micro-ondas, por exemplo. Especialistas técnicos também destacam que paredes, portas, vidros e até espelhos podem afetar o sinal Wi-Fi.