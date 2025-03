Impacto da pandemia sobre as vendas de smartphones e PCs

A pandemia está afetando as vendas de smartphones e computadores pessoais, apesar de ter havido um pequeno aumento da demanda quando se percebeu que o isolamento social não seria curto e que seriam necessários investimentos para estudo, trabalho e recreação em casa; já há consenso entre os profissionais da área no sentido de que 2020 será um ano de vendas muito fracas.

O Gartner, um instituto de pesquisas na área, calcula que em 2020 serão vendidos 1,4 milhões de smartphones, o que representa uma queda de cerca de 15% em relação a 2019; essa queda será causada pela redução da renda dos consumidores e levará a média da vida útil desses equipamentos de 2,5 para 2,7 anos.

No caso dos computadores pessoais, as vendas devem ficar em cerca de 235 milhões de unidades, caindo cerca de 10% em relação às de 2019, que já foram ruins. Queda na mesma proporção deve afetar os tablets e similares, saindo de 400 milhões em 2019 para cerca de 370 milhões em 2020.

Mas há razões para algum otimismo: mesmo após o final da pandemia, acredita-se que home office e educação a distância permanecerão em níveis maiores do que no passado, o que pode fazer com que 2021 e 2022 sejam anos melhores, especialmente em termos de vendas de equipamentos portáteis.

A expansão da telefonia 5G, que exige celulares que comportem essa tecnologia, também deverá dar um alento às vendas desses equipamentos.

* Vivaldo José Breternitz é Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, é professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.