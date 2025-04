HyperX explica como personalizar iluminação RGB das memórias FURY

A memória RAM pode ser comparada ao cérebro do computador, pois entre as suas funções estão as de registrar e armazenar dados temporários e permanentes. Para deixar este componente tão importante ainda mais estiloso e alinhado com o visual da máquina, a HyperX fabrica módulos de memória RAM das linhas FURY e Predator com tecnologia de iluminação RGB que podem ser configuradas com milhões de cores e diversos efeitos.

Por meio do software gratuito HyperX NGENUITY, os usuários podem personalizar o recurso luminoso das memórias RAM para combinar, inclusive, com os outros produtos da marca que também oferecem a mesma tecnologia, como headsets, teclados, mouses, mousepads e SSDs (unidades de estado sólido).

Iuri Santos, gerente de tecnologia da HyperX, preparou um tutorial que revela o passo a passo para deixar os componentes, literalmente, brilhando:

• Antes de adquirir a sua memória RAM HyperX com tecnologia RGB, verifique a compatibilidade do componente com sua máquina. Todas as placas-mãe compatíveis com as memórias FURY RGB e Predator RGB podem utilizar o software HyperX NGENUITY, com exceção dos chipsets Intel X99 e C621

• Confira se tem instalado o Windows 10 a partir da versão 1809 e faça todas as suas atualizações para poder rodar o software HyperX NGENUITY* perfeitamente

• Com a memória HyperX RGB devidamente instalada na CPU, baixe e instale o software gratuito HyperX NGENUITY que está disponível para download na Microsoft Store do Windows 10 em http://www.microsoft.com/pt-br/p/hyperx-ngenuity-beta/9p1tbxr6qdcx?activetab=pivot%3Aoverviewtab

• Após o download e a instalação, abra o HyperX NGENUITY

• Automaticamente, o software solicitará acesso aos recursos do sistema. Basta clicar em “autorizar acesso”

• Em seguida, aparecerá no monitor um painel com todos os componentes e periféricos que o usuário tem configurado com o software. Selecione “memória” para abrir a tela de personalização da memória RAM

• Com a tela de personalização aberta, escolha as cores e os efeitos de iluminação RGB das memórias HyperX e salve diversos perfis com as combinações que preferir

• Uma vez criados, selecione qual perfil você quer utilizar e feche o programa. Pronto, sua memória HyperX está personalizada, adequada ao seu estilo e poderá ser mudada sempre que desejar.

A HyperX oferece memórias RAM com tecnologia RGB em kits compostos por um, dois ou quatro módulos, com capacidades que variam entre 8GB e 32GB por módulo e frequências de 2400MHz a 3733MHz, para as memórias FURY, e de 2933MHz a 4000MHz para as memórias Predator.

Para mais informações sobre a HyperX e seus produtos, visite http://www.hyperxgaming.com/br .

*Programas de ajustes RGB de placas-mãe também podem ser utilizados para configurar a tecnologia RGB das memórias HyperX, mas a compatibilidade pode variar entre fabricantes e versões dos softwares dessas marcas. Para total compatibilidade de configuração da tecnologia RGB das memórias HyperX, a opção mais prática e segura é o software HyperX NGENUITY