Como configurar a privacidade no Instagram e no Tik Tok

O Instagram e o Tik Tok são duas das redes sociais mais usadas por crianças, jovens e adultos em grande parte do mundo. Nesse contexto, e considerando que tudo o que é feito na Internet deixa uma marca e faz parte da identidade digital dos usuários, a ESET , empresa líder em detecção proativa de ameaças, compartilha uma série de recomendações ao configurar a privacidade e segurança em ambas as redes.

Privacidade no Instagram

Como na maioria das redes e aplicativos sociais, as opções de privacidade e segurança estão dentro do perfil. Na seção “Configurações”, você encontrará o menu com todas as opções que o Instagram permite editar. As mais relevantes são segurança e privacidade, mas é aconselhável verificar todas elas. A opção “Privacidade” permite configurar tudo relacionado a publicações; quem pode vê-los, fazer comentários, marcar e entrar em contato com o usuário, entre outras coisas. A ESET recomenda algumas dessas configurações abaixo que devem ser revisadas:

• Comentários: é possível restringircomentários abusivos ou violentos. É importante ativar esta opção, especialmente em contas de menores, para evitar o ciberbullying e o assédio digital. Também é possível bloquear os comentários de uma ou mais contas em particular, e o uso de filtros de conteúdo que permitem ocultar automaticamente os comentários que contêm mensagens agressivas e violentas nas publicações.

• Tags: este menu permite escolher quem pode marcar o usuário – qualquer perfil, apenas aqueles que são seguidos ou ninguém. Você também pode revisar as postagens nas quais foi marcado e até excluir a tag ou ocultar a postagem para que não fique visível no perfil.

Privacidade dos stories no Instagram: existe uma opção que permite ocultar os stories de determinados contatos, bem como a possibilidade de criar uma lista de “Melhores amigos” para compartilhar apenas determinado conteúdo com este grupo. “Embora essas opções sejam muito úteis para contas públicas, muitas crianças e adolescentes usam essa configuração para ocultar o conteúdo de seus stories dos pais ou da família e, assim, compartilhar conteúdo sem supervisão. Com isso em mente, lembramos aos adultos a importância de : existe uma opção que permite ocultar os stories de determinados contatos, bem como a possibilidade de criar uma lista de “Melhores amigos” para compartilhar apenas determinado conteúdo com este grupo. “Embora essas opções sejam muito úteis para contas públicas, muitas crianças e adolescentes usam essa configuração para ocultar o conteúdo de seus stories dos pais ou da família e, assim, compartilhar conteúdo sem supervisão. Com isso em mente, lembramos aos adultos a importância de conversar com os mais jovens sobre o uso de redes sociais e revisar conjuntamente suas configurações de privacidade e segurança”, diz Cecilia Pastorino, especialista em segurança da informação da ESET América Latina.

• Mensagens diretas: no Instagram, por padrão, qualquer pessoa pode enviar uma mensagem direta, mesmo que a conta seja privada. Na opção “Controles da mensagem”, você pode alterar essa configuração para que apenas os seguidores possam enviar mensagens via bate-papo e adicionar grupos.

• Restrição de conta: é usado para restringir que determinados usuários tenham acesso ao perfil ou possam entrar em contato com o usuário. As contas podem ser silenciadas (as postagens na página inicial e os stories não são mais vistos e a pessoa por trás da conta não saberá que foi silenciada), restritasserve para proteger interações com uma determinada conta, sem a necessidade de parar de seguir essa pessoa ou estar ciente) ou bloqueadas (nesse caso, você não poderá ver nenhuma das informações nem o usuário poderá ver as pessoa bloqueada).

Segurança do Instagram: a opção “Segurança” permite configurar o acesso à conta e revisar qualquer atividade estranha que tenha ocorrido. Além de modificar a senha, que a ESET recomenda alterar pelo menos duas vezes por ano, há outras configurações importantes a serem revisadas:

• Atividade de login: indica em quais dispositivos e de onde a conta foi aberta, permite ver todas as sessões que foram abertas, fechar as que não são usadas e verificar se não há logons estranhos. Se isso acontecer, além de fechar a sessão, a ESET recomenda alterar a senha.

• Autenticação de dois fatores: também conhecida como fator de autenticação dupla, é uma das configurações de segurança mais importantes e é recomendável ativar essa funcionalidade em qualquer rede social ou serviço de Internet que ofereça a opção. Essa camada extra de segurança é a única maneira de impedir que uma conta seja roubada e perca o acesso, por isso é importante habilitá-la.

• Revise as informações da conta: são os dados que o Instagram tem sobre o perfil e o histórico de atividades do usuário. Cada ação executada é salva na Internet, pois os dados da conta incluem, entre outros, o histórico de pesquisas, hashtags seguidas, alterações na biografia, stories com os quais você interage, entre outras. .

Privacidade e segurança no Tik Tok

Para acessar o menu de configuração no Tik Tok, as etapas são as mesmas do Instagram: dentro do perfil, pressione os três pontos localizados no canto superior direito e escolha o menu “Configurações e privacidade”. Em seguida, a ESET analisa os pontos mais importantes que recomenda levar em consideração:

• Gerenciar conta: são as diferentes maneiras de fazer login, usando uma senha, outras contas de mídia social ou usando o método do código de verificação. É recomendável configurar a conta usando um número de telefone e um e-mail que servirão como método de validação ao fazer login em um novo dispositivo.

• Segurança: permite verificar os dispositivos onde a sessão foi iniciada e a atividade da conta nos últimos dias para detectar movimentos incomuns.

• Privacidade e segurança: são fornecidas permissões e acesso ao conteúdo. É aconselhável configurar o perfil como “privado” para que apenas os seguidores que aceitaram possam ver o conteúdo.

• Publicações: existem três opções de quem pode visualizá-los: seguidores, amigos (ou seja, eles se seguem) ou apenas o usuário. Restringir comentários, duetos e reações também são permitidos.

• Sincronização familiar: é uma função de controle dos pais que facilita muito a vinculação do dispositivo de um menor ao de seus pais ou responsáveis. Depois que os dispositivos estiverem vinculados, a conta do administrador poderá configurar as opções de “gerenciamento de tempo da tela” e “modo restrito” na conta da criança, além de restringir as pesquisas e limitar quem pode escrever mensagens diretas pelo bate-papo.

“A Internet cresce dia a dia com novas propostas e desafios, mas a verdade é que não importa qual é a nova funcionalidade ou a rede que usaremos em alguns anos, desde que levemos em conta nossa privacidade e possamos escolher como e com quem compartilhar nossas informações. Portanto, na ESET, incentivamos o uso seguro da tecnologia e convidamos você a sempre dedicar alguns minutos para configurar a privacidade em qualquer rede social, serviço ou aplicativo que esteja usando”, conclui a especialista da ESET.