Siga usuários e receba recomendações e atualizações no Google Maps

Mais de um bilhão de pessoas recorrem ao Google Maps para navegar e explorar o mundo e suas comunidades. E, graças às centenas de milhões de pessoas que contribuem com informações para o Google Maps todos os anos, os usuários podem obter recomendações locais e informações atualizadas sobre para onde ir e o que fazer. Agora, o app passa a facilitar a descoberta de atualizações e recomendações da comunidade no Google Maps.

No ano passado, foi anunciado um recurso piloto do Google Maps que permitia que as pessoas seguissem Local Guides selecionados. Hoje, estamos expandindo esse recurso e começando a implementá-lo globalmente. Se um usuário do Google Maps compartilhou fotos ou resenhas publicamente, agora você pode segui-las e receber suas recomendações e atualizações na guia “Novidades” no Google Maps. Também haverá novos filtros nos perfis para que você possa ver os tópicos e os lugares que as pessoas mais compartilham.

Controle sua experiência e perfil no Google Maps

Como sempre, todos têm a opção de mostrar (ou não) seus comentários, fotos e postagens no perfil público do Google Maps. Para se tornar um seguidor no Google Maps, um usuário pode acessar seu perfil e seguir um processo simples. E os usuários que podem ser seguidos no Google Maps podem restringir seu perfil. Com um perfil restrito, você aprova novos seguidores antes que eles possam ver contribuições em seu perfil.