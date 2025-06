Os melhores roteadores para os apaixonados por jogos on-line

Criado em 2008 e comemorado anualmente no dia 29 de agosto, o Dia Internacional do Gamer celebra a paixão de todos aqueles aficionados por videogames que, segundo pesquisas recentes, constituem atualmente em grande parte da população. Um estudo realizado pela TechJury em 2019, por exemplo, mostra que cerca de 2,3 bilhões de pessoas ao redor do mundo se consideram jogadoras ativas, seja em plataformas mobiles, consoles ou PCs. Já no âmbito nacional, uma pesquisa da Newzoo, empresa especialista em análises no mercado de games, mostra que o Brasil ocupa o 13º lugar no ranking dos países que mais jogam e o 2º na América Latina, atrás apenas do México.

A demanda por soluções de redes cresceu junto com o mercado gamer. Seja para jogar online de forma fluída, sem atrasos que atrapalham a partida, ou para baixar jogos em 4K e atualizações rapidamente, essas soluções precisam ser adequadas as necessidades dos gamers.

Pensando nisso, a TP-Link , marca global líder em conectividade, selecionou opções ideais de roteadores e repetidores de sinal para que os gamers de carteirinha possam realizar um upgrade na sua rede e para aproveitar seus jogos da melhor maneira possível.

Lançado recentemente no mercado brasileiro pela empresa, o roteador Archer AX10 da TP-Link é a opção perfeita para aqueles que desejam adquirir os consoles de nona geração, entre eles, o Playstation 5. O console da Sony, com lançamento previsto para o final do ano, conta com a tecnologia Wi-Fi, presente no AX10 da TP-Link, que garante uma velocidade de até 1.5 Gbps (1201 Mbps na banda de GHz e 300 Mbps na banda de 2.4 GHz) na conexão.

Para os gamers que têm diversos aparelhos conectados em casa como Smart TVs, smartphones, tablets e assistentes virtuais, o roteador é essencial para evitar o congestionamento da rede e interferência de sinal, garantindo jogos e partidas ininterruptas, sejam elas profissionais ou casuais.

“Outra vantagem do Archer AX10, além da novíssima tecnologia Wi-Fi 6 é a tecnologia Beamforming que concentra o sinal individualmente para cada dispositivo conectado, melhorando a experiência de conexão de todos os usuários”, explica Marcello Liviero, Diretor Nacional de Vendas da TP-Link no Brasil. Já os recursos OFDMA e MU-MIMO permitem mais conexões simultâneas sem queda de velocidade. “Ou seja, mais capacidade de conexão para mais dispositivos conectados à rede Wi-Fi. Quem já experimentou as conexões em Wi-Fi 6 foi categórico ao afirmar que a velocidade é realmente impressionante.”, completa.

Confira abaixo mais detalhes do AX10 e outros roteadores da TP-Link indicados para gamers:

R﹩900,00

Equipado com a mais recente tecnologia sem fio do mercado, Wi-Fi 6, o roteador dual band Archer AX10 proporciona maior capacidade de conexão e menor congestionamento da rede. Atinge velocidades ainda mais rápidas de até 1.5 Gbps, sendo 1201 Mbps na banda de 5 GHz e 300 Mbps na banda de 2.4 GHz.

O produto possibilita a conexão de dezenas de dispositivos, simultaneamente, com latência reduzida com OFDM e MU-MIMO. Marcello explica que devido à presença das quatro antenas, somadas à inovadora tecnologia Beamforming, que concentra o sinal individualmente em cada cliente, esse modelo possibilita uma ampla cobertura, com estabilidade e agilidade.

Possui uma CPU com três núcleos, responsável pela resposta instantânea à toda atividade da rede. Além disso, garante uma fácil configuração, que pode ser feita, em alguns minutos, pelo aplicativo Theter.

R﹩722,00

Refinando as opções de dispositivos com tecnologia AC da marca, o Archer C80 tem como principais características conexão de alto desempenho, cobertura ampla, além de permitir a conexão simultânea de vários equipamentos, atendendo a crescente necessidade de distribuição de sinal para diversos dispositivos ao mesmo tempo, por conta da nova rotina de home office que muitas pessoas estão vivendo.

Com a tecnologia MIMO 3×3 embarcada, promovendo mais eficiência com transmissão de dados em três fluxos para os dispositivos pareados, o Archer C80 oferece uma alternativa acessível aos consumidores que desejam ter em casa a moderna conexão Wi-Fi 802.11ac Wave2. O padrão de conectividade presente no dispositivo apresenta 1300 Mbps na faixa de 5 GHz e 600 Mbps na faixa de 2,4 GHz. A modernidade do modelo também está presente em seu design clean e de linhas retas, com quatro antenas externas.

R﹩900,00

Por apresentar a avançada tecnologia mesh, que proporciona uma abrangente cobertura Wi-Fi e elimina todas as áreas de sombra de sinal, o DECO M3 é uma ótima pedida para quem busca estabilidade e amplitude na conexão para o home-office.

O produto é composto por um kit que disponibiliza um roteador DECO M4 e um extensor DECO M3W, assegurando o alcance de áreas de até 200m². As unidades trabalham juntas para formar uma rede única. Os dispositivos alternam a conexão automaticamente caso você se move pela casa, evitando assim, a queda de sinal ou lentidão na conexão.

R﹩1.900,00

Utiliza um sistema com três unidades para obter uma cobertura Wi-Fi perfeita, estável, veloz e sem falhas de sinal. Fornece conexões ainda mais rápidas com velocidades de até 1267 Mbps, sendo compatível com qualquer provedor de Internet (ISP) e modem.

Esse roteador é ideal par o usuário que necessita utilizar várias conexões simultaneamente, permitindo até 100 aparelhos conectados, sem atrasos ou queda de velocidade. Além disso, a instalação é super fácil e rápida através do aplicativo DECO, que orienta todas as etapas da configuração.

O antivírus do DECO M5 oferece mais segurança para os acessos à internet. Também possui a função ‘Controle de Pais’, que bloqueia determinados sites e o tempo de conexão de cada filho.