Novo aplicativo Samsung Health Monitor realiza medição de pressão e eletrocardiograma

A criação de produtos e ferramentas que podem contribuir com a saúde e o bem-estar das pessoas é um dos objetivos da Samsung, que já oferece diversos recursos do tipo em seus smartwatches. Agora, a empresa apresenta ao mercado brasileiro mais uma opção voltada para uma vida mais saudável: o Samsung Health Monitor¹, um aplicativo capaz de realizar medição de pressão arterial e eletrocardiogramas em usuários de smartwatches – Galaxy Watch Active2 e Galaxy Watch3. Para utilizar o Samsung Health Monitor, o usuário receberá uma atualização de software do relógio via o aplicativo Galaxy Wearable no smartphone e, no primeiro acesso ao aplicativo pelo smartwatch, haverá um direcionamento à Galaxy Store para fazer o download do Samsung Health Monitor também no smartphone.

Com o smartwatch, o usuário realiza as medições, enquanto o app presente no smartphone reúne esses dados e cria relatórios para acompanhamento. É importante ressaltar que nenhuma das medições serve como diagnóstico médico, ambas possuem as funções de informar e prevenir.

Para poder disponibilizar as funcionalidades no Brasil, o Samsung Health Monitor recebeu da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)² um registro de “software com dispositivo médico” (SaMD). Isso significa que o aplicativo é um software destinado a um ou mais fins médicos que os realiza sem fazer parte de um dispositivo médico, sendo capaz de monitorar informações que podem ser úteis na detecção de certas condições de saúde a qualquer hora e lugar³.

Os dois recursos disponíveis são o BP App – Pressão Arterial 4, que consiste em uma aplicação do Samsung Health Monitor para medir e registrar sua pressão arterial, e o ECG – Eletrocardiograma5, que age para capturar sinais bioelétricos do usuário e detectar a arritmia cardíaca do tipo Fibrilação Atrial5 ou o Ritmo Sinusal5.

Além da medição de pressão e do eletrocardiograma, os smartwatches Galaxy Watch3 e Galaxy Watch Active2 ainda contam com a função de Detecção de Quedas6, que, uma vez habilitada, envia uma notificação de SOS para contatos de emergência7 cadastrados no smartphone pareado. O objetivo do recurso8 é fornecer uma informação rápida para amigos ou familiares que possam prestar apoio em uma situação de risco causada por uma queda. Além do Health Monitor, a Samsung conta com outro aplicativo desenvolvido para cuidar da saúde: o Samsung Health, que auxilia na prática esportiva e em hábitos mais saudáveis e tem entre seus recursos um oxímetro9 para obter dados úteis para o condicionamento físico a partir da aplicação Oxigenação Sanguínea10.

“O Samsung Health Monitor é mais uma inovação da Samsung voltada para o bem-estar das pessoas. Trabalhamos intensamente para desenvolver dispositivos e ferramentas que possam colaborar com rotinas mais saudáveis e seguras e estamos orgulhosos de trazer um aplicativo como esse para o Brasil. Já contamos com o Samsung Health, criado para o acompanhamento de atividades físicas, frequência cardíaca e sono, e, agora, oferecemos um aplicativo voltado para contribuir ainda mais com a saúde dos nossos usuários”, afirmou Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Confira, abaixo, um tutorial com todos os passos necessários para ter a melhor experiência utilizando as funções BP App – Pressão Arterial e ECG – Eletrocardiograma:

Como utilizar o BP App – Pressão Arterial Conexão de dispositivos • Verifique se o software do seu dispositivo Galaxy Watch é a versão mais recente (Tizen 4.0.0.8 ou superior). • No smartwatch, entre no modo de emparelhamento Bluetooth para conexão. • Em seu dispositivo móvel, inicie o aplicativo Galaxy Wearable. Se necessário, atualize o aplicativo Galaxy Wearable para a versão mais recente. • Siga as instruções na tela para completar a conexão. • Encontre o recurso ‘Samsung Health Monitor’ do aplicativo no mostrador e widget do smartwatch. • O aplicativo de smartphone também é necessário para habilitar o recurso. Para isso, é necessário baixar o aplicativo ‘Samsung Health Monitor’ da Google Play Store ou Galaxy Store. • Configure o aplicativo Samsung Health Monitor com um smartwatch compatível e criando seu perfil. • Ao terminar de criar seu perfil, toque em “Calibrar o relógio”.

Calibração • Calibre o monitor com um medidor de pressão arterial tradicional aprovado pela Anvisa (para garantir maior precisão, calibre com um monitor de pressão arterial com braçadeira). • É necessário manter o smartwatch sempre no mesmo pulso, sem retirá-lo, durante esse período para que possa ser calibrado. • A recalibração é necessária a cada 28 dias, para garantir a precisão. Um aviso de lembrete será enviado ao aplicativo do smartphone e ao smartwatch, mas você pode recalibrar seu smartwatch sempre que quiser, independentemente deste período de recalibração. • A medição só estará disponível após a calibração inicial ter sido concluída com sucesso. • Não considerar os valores apontados nessa calibração como informações de diagnóstico médico. • Verifique se o sensor está limpo e se o smartwatch está ajustado ao pulso. Coloque a braçadeira do monitor de pressão arterial no braço oposto ao smartwatch e o seu smartphone Galaxy por perto. • Ligue o monitor de pressão arterial. Seu smartwatch começará a medir automaticamente em 10 segundos. • Enquanto a medição do smartwatch está em andamento, sente-se quieto e relaxe, sem se mover ou falar. • Se a medição do smartwatch for concluída, insira a leitura do monitor de pressão arterial no smartphone. Seu smartwatch usará esta leitura para calibração. Assim que a primeira medição for concluída, mantenha o smartwatch e o medidor de pressão arterial colocados. • Repita esse procedimento para medição, visando calibração, mais duas vezes. • A calibração deve ser feita novamente sempre que um novo usuário for realizar a medição • A faixa de valores de pressão arterial na calibração são entre 80 e 170 mmHg na sistólica e entre 50 e 110 mmHg na diastólica.

Medição • A medição só estará disponível se tiver sido feita uma calibração 28 dias antes ou menos. • 30 minutos antes da medição, evite exercícios, bem como cafeína, álcool e nicotina. • Por pelo menos 5 minutos antes da medição, é recomendado permanecer sentado em uma cadeira estável, com encosto. • É necessário manter as pernas apoiadas no chão, sem cruzá-las durante as medições. • Verifique se o sensor está limpo e se o smartwatch está ajustado ao seu pulso • Enquanto a medição do smartwatch está em andamento, é necessário manter o pulso sem movimentação. • A posição do pulso com o smartwatch não deve ser mais alta do que o coração. • Não se mova ou fale durante a medição com o smartwatch no pulso. • Cada resultado de medição será transferido para o aplicativo do smartphone automaticamente se o smartwatch e o dispositivo móvel estiverem conectados por Bluetooth. Através do Samsung Health Monitor, você pode armazenar e gerenciar o resultado da medição e visualizar as medições diárias, semanais e mensais. Além disso, você pode compartilhar o PDF das medições com outras pessoas. • Não há limite para o número de medições. • Após a calibração, as medições podem ser feitas só com o smartwatch. Mais tarde, é possível sincronizar com o aplicativo do smartphone. • Normalmente, haverá sincronização automática do Samsung Health com o smartphone após a medição. Se não for automático, você pode enviar os dados através do botão Sync. Recomendações importantes: *Não mude seus medicamentos ou dosagem com base nas leituras do smartwatch. Sempre converse com seu médico primeiro. *Não use se você estiver grávida ou tiver condições médicas específicas. Como utilizar o ECG – Eletrocardiograma

Conexão de dispositivos • Verifique se o software do seu dispositivo Galaxy Watch é a versão mais recente (Tizen 4.0.0.8 ou superior). • No smartwatch, entre no modo de emparelhamento Bluetooth para conexão. • Em seu dispositivo móvel, inicie o aplicativo Galaxy Wearable. Se necessário, atualize o aplicativo Galaxy Wearable para a versão mais recente. • Siga as instruções na tela para completar a conexão. • Encontre o recurso ‘Samsung Health Monitor’ do aplicativo no mostrador e widget do smartwatch. • O aplicativo de smartphone também é necessário para habilitar o recurso. Para isso, é necessário baixar o aplicativo ‘Samsung Health Monitor’ da Google Play Store ou Galaxy Store.