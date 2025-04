Teste do display interativo Wacom Cintiq Pro

A Wacom (www.wacom.com) é uma empresa global com sede no Japão com subsidiárias e escritórios afiliados em todo o mundo para apoiar comercialização e distribuição em mais de 150 países. É a empresa líder mundial na fabricação de mesas digitalizadoras e displays interativos para canetas, além de stylus digitais e soluções para armazenar e processar assinaturas digitais. O Guia do PC recebeu para testes a mesa digitalizadora Wacom Cintiq Pro. Vamos ver como esse equipamento se comportou. Mas antes do teste propriamente dito, vamos apresentar alguns motivos para trocar o mouse por uma mesa digitalizadora.

Para quem trabalha com design, fotografia, edição, animação ou desenho artístico, a mesa digitalizadora é um acessório fundamental. Mas, além disso, essa ferramenta também pode otimizar o tempo e potencializar a qualidade do trabalho de outros tipos de profissionais que demandam muito tempo na frente do computador.

“A mesa garante maior precisão e é um processo natural, já que aprendemos a escrever com papel e caneta na mão. Quando a escrita ou o desenho são feitos na parte sensível da mesa, tudo já estará direto na tela do computador”, explica Thiago Tieri, gerente de marketing da Wacom no Brasil.

Confira abaixo 7 razões para aposentar o mouse e trocá-lo por uma mesa digitalizadora.

1) Precisão e Ergonomia

Mesmo profissionais experientes não possuem habilidade suficiente para escrever uma frase (ou mesmo uma palavra) com um mouse. Independente dos programas que facilitam isso, o mouse não tem essa função e o resultado nunca é agradável. Agora, uma mesa digitalizadora torna as anotações completamente naturais, semelhante à quando se usa um papel e uma caneta, gerando resultados de alta qualidade e de melhor compreensão também. As canetas tornam o uso ergonomicamente mais fácil que qualquer mouse atualmente.

2) Sensibilidade à Pressão

Quando se usa um mouse, as opções são simples: clica, ou clica e mantém pressionado. Já as mesas digitalizadoras abrem um grande leque de opções porque a pressão utilizada na caneta pelo usuário pode alterar completamente o resultado. De acordo com a pressão, é possível alterar o tamanho, a opacidade, a fluidez e outros atributos do traço que está projetando na tela. É possível até controlar algumas funções de determinados aplicativos só com a caneta.

3) Rapidez

Trabalhar com uma mesa digitalizadora é muito mais rápido do que com um mouse pelas opções de funções da mesa e da caneta, além do movimento natural ao utilizá-los. Por exemplo, fotógrafos que precisam editar uma imagem de uma modelo e precisam alterar uma parte do cabelo na foto: ao usar o mouse, além de levar um tempo excessivamente longo, o novo cabelo criado perde em qualidade; ao usar a caneta e a mesa, é possível criar novos fios muito similares aos originais e em um período muito menor de tempo.

4) Não é necessário recarregar a caneta

Os mouses com fios não permitem muito movimento do usuário e os wireless precisam ser carregados de tempos em tempos, algumas vezes até no meio de um momento crucial do trabalho. Mas, especificamente as canetas Wacom, não têm necessidade nenhuma de recarga ou troca de pilhas, o que permite otimizar o tempo e focar nas prioridades estabelecidas.

5) Atalhos

Alguns mouses podem ter um botão lateral para auxiliar em atalhos de funções ou apps do computador. Mas muitas opções de mesas digitalizadoras, assim como as canetas também, têm muitas opções de atalhos para diversas funções, como zoom na página ou até pintar uma imagem só ao clicar um botão.

6) Touch

Uma habilidade das mesas digitalizadoras é ligar ou desligar o botão de touch. Assim, é possível utilizar essa funçãoem uma criação de um projeto, como também para acessar outros aplicativos ou navegar na internet, por exemplo.

7) Mapeamento de tela

Ao usar um mouse, é preciso clicar em cada ponto da tela que deseja produzir algo. Ao movimentar o mouse, nem sempre o curso irá para a mesma direção (dependendo dos programas utilizados). A mesa digitalizadora funciona como um mapa da tela, então, se mover a caneta, o cursor estará em movimento também, facilitando o uso.

Visão geral da Wacom Cintiq Pro

A versão que chegou para testes foi a de 16 polegadas. Suas especificações podem ser vistas em detalhes em: https://www.wacom.com/pt-br/products/pen-displays/wacom-cintiq-pro-16#Specifications e de forma resumida na figura que está na caixa:

A seguir imagens da caixa e seu conteúdo:

Instalação

Confesso que tive um pouco de dificuldade na instalação da Cintiq Pro. São muitos cabos e conexões. O problema é que a versão recebida para testes veio sem o manual de instalação. Nada que uma pesquisada no site da Wacom não resolvesse.

Aliás, depois da instalação física, deve ser instalado o software que permite o uso da mesa digitalizadora junto com o Windows (meu caso) ou MacOS.

Testes

Como vocês já devem ter visto no início deste texto, uma mesa digitalizadora é muito mais que um mouse. Você controla uma caneta sobre a mesa assim como controla o cursor do mouse na tela do computador. Existem mesas digitalizadoras que funcionam como o “touchpad” de um notebook, ou seja, a caneta, desliza em uma superfície sensível e o cursor do mouse se move na tela. Mas a Cintiq Pro é muito mais avançada. Ela nem é chamada de mesa digitalizadora pela Wacom. A denominação correta é display interativo. Ela também funciona como tela, e neste modelo, é uma tela na resolução 4K (UHD – 3840 por 210 pixels)!

Isso permite uma precisão muito maior no uso do display interativo, além de dispensar o uso do monitor do desktop (ou laptop). Eu utilizo mesas digitalizadoras há muito tempo para dar aulas na universidade (presencialmente ou à distância), mas nunca tinha tido a oportunidade de usar uma com a tela LCD integrada! A diferença é brutal! Muito mais precisão e controle. Eu não sou artista plástico ou animador, mas para estes usuários este tipo de mesa digitalizadora deve ser melhor ainda.

Durante o uso a Cintiq Pro funcionou sempre bem e com grande precisão. A caneta dispensa baterias, o que impede que você tenha interrupções no seu trabalho por falta desta. O nível de sensibilidade à pressão é absurdamente bom. Quer um traço mais fino? Deslize a caneta com menos força! Mais grosso? É só pressionar mais a caneta na tela (Mas não exagere! Lembre-se que é uma tela!).

A gama de cores desse display interativo é muito boa. Dispensa realmente o uso de qualquer monitor auxilar. A caneta que acompanha o display interativo é muito confortável.

Abaixo, um vídeo do display interativo Wacom Cintiq Pro funcionando:

Conclusões

O display interativo Wacom Cintiq Pro é uma ótima opção para quem quer usá-lo para aulas criação multimídia etc. A tela é excelente e trabalha na resolução 4K. A caneta também é muito precisa e fácil de usar. Na verdade eu só senti falta de uma regulagem mais precisa da inclinação da mesa. De resto, só elogios. Outro problema é o preço alto, mas temos que levar em conta que é um equipamento que será utilizado por vários anos, sem necessidade de troca.

Pontos positivos:

– Qualidade e resolução da tela

– Sensibilidade da caneta

– Facilidade de configuração do programa da Wacom

O que pode ser melhorado:

– Inclinação do display interativo

– Preço