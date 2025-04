Conheça sete fatores que podem atrapalhar o bom funcionamento do Wi-Fi

O consumo de internet no Brasil cresceu notoriamente durante a quarentena. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o aumento na procura por planos de internet em território nacional foi de 40% a 50%. Houve um crescimento também das reclamações sobre a qualidade, funcionamento e reparo das bandas largas fixas, que passaram de 8,7 mil para 15,7 mil ao longo do período.

É importante ressaltar que só a contratação de um plano de internet de alta velocidade não é garantia da melhor conexão, isso porque vários fatores podem interferir na qualidade da conexão e do funcionamento do sinal de internet.

“Para garantir uma boa qualidade de conexão de internet via Wi-Fi é fundamental observar alguns pontos, desde qual o roteador ideal para o meu plano de internet até onde posicionar o equipamento. Tudo isso acaba impactando diretamente na qualidade da conexão. Por exemplo: se você tiver um plano de 100 Mega contratado, você precisa de um roteador que alcance essa velocidade. Caso contrário, sua velocidade estará sempre limitada à capacidade do aparelho”, explica Marcello Liviero, Diretor de Nacional de Vendas da TP-Link no Brasil.

Abaixo o executivo separou uma lista com alguns itens que impactam na qualidade das conexões de Wi-Fi. Confira:

Posição do roteador

O sinal Wi-Fi é uma onda de rádio que sofre mudanças em sua intensidade conforme a distância entre o roteador e os dispositivos conectados a ele. Quanto mais distante, menor a intensidade de sinal, ou seja, menor a velocidade disponível.

“Além disso, quanto mais paredes estiverem entre o roteador e os aparelhos conectados, menor será a intensidade do sinal. Por isso, é muito importante que ele seja colocado numa posição central da casa, como a sala de estar, por exemplo. Posicioná-lo em um local alto, evitando outras barreiras como móveis, é o mais recomendado”, indica.

Proximidade com certos objetos

Certos aparelhos e objetos podem atrapalhar significativamente o desempenho dos roteadores. “Aquários, espelhos, telas LCD, telefones sem fio, equipamentos que emitem sinais de rádio, estruturas metálicas e paredes muito espessas podem causar interferências e prejudicar a instabilidade do sinal”, aponta.

Configurações de rede

Configurar corretamente o equipamento é a etapa principal para manter a rede em um bom funcionamento. Além disso, é fundamental estabelecer parâmetros de segurança elevados como senhas mais fortes. “Utilizar senhas seguras e verificar quais dispositivos estão conectados ao roteador também são boas práticas que evitam acessos indesejados e sobrecarga da rede”, pontua.

Frequência

Alguns equipamentos utilizam apenas a frequência de 2,4 GHz. No caso de modelos dual band, ou seja, que operam em duas frequências, é importante distribuir os dispositivos conectados para não sobrecarregar umas das faixas de transmissão. A faixa dos 5 GHz suporta um número maior de dispositivos conectados e sofre menos interferência de outros equipamentos.

A distribuição dos equipamentos entre as frequências pode melhorar significativamente a qualidade da rede, assegurando uma conexão mais rápida e estável.

Software desatualizado

Assim como outros equipamentos, os roteadores recebem atualizações frequentes para otimização de seu funcionamento. O procedimento auxilia na melhora do desempenho do equipamento, além de aumentar sua vida útil.

Apostar em novas tecnologias de conexão

As tecnologias de conexão Wi-Fi evoluem constantemente e sempre surge uma opção mais avançada, mais rápida ou que permite mais equipamentos conectados simultaneamente. “É importante se informar sobre as tecnologias disponíveis no mercado como AC e Mesh, por exemplo. Avaliar qual é a mais adequadas para seu perfil de consumo de internet é o ideal pois uma conexão Wi-Fi para um usuário residencial comum dificilmente vai atender às expectativas de conexão de um gamer ou de uma família com vários integrantes em casa”, reforça Liviero.

Confira opções de roteadores Wi-Fi da TP-Link para melhorar sua conexão:

• O Deco usa um sistema de unidades para obter uma cobertura Wi-Fi completa em toda casa – elimine áreas de sombra de sinal de uma vez por todas!

• Um kit com o Deco M3 (1 roteador – Deco M4 e 1 extensor – Deco M3W) fornece Wi-Fi para uma área de até 200m².

• Obtenha cobertura Wi-Fi de Mesh adicional, simplesmente conectando mais extensores Decos M3W à tomada da parede.

• Com a avançada tecnologia Mesh, as unidades trabalham juntas para formar uma rede unificada com um único nome. Os dispositivos alternam automaticamente entre os Decos enquanto você se move pela casa para obter as velocidades mais rápidas possíveis.

• O Deco M3 fornece conexões rápidas e estáveis ​​com velocidades de até 1167 Mbps e funciona com o modem principal do seu provedor de internet (ISP).

• O Deco pode lidar com o tráfego até das redes mais movimentadas, fornecendo conexões sem atraso para até 100 dispositivos.

• O Controle dos Pais limita o tempo on-line e bloqueia sites inadequados de acordo com perfis exclusivos criados para cada membro da família.

• A instalação é mais fácil do que nunca com o aplicativo Deco que orienta em todas as etapas.

• Tecnologia Wi-Fi 6 – O Archer AX10 vem equipado com a mais recente tecnologia sem fio, Wi-Fi 6, para velocidades mais rápidas, maior capacidade e menor congestionamento da rede.

• Velocidades de próxima geração de 1.5 Gbps – O roteador dual band Archer AX10 atinge velocidades ainda mais rápidas de até 1.5 Gbps (1201 Mbps na banda de 5 GHz e 300 Mbps na banda de 2.4 GHz). †

• Conecte dezenas de dispositivos – Mais conexões simultâneas e latência reduzida com OFDM e MU-MIMO.

• CPU com três núcleos – Resposta instantânea a toda a sua atividade de rede com uma CPU com três núcleos de 1.5 GHz.

• Ampla cobertura – Com 4 Antenas e a tecnologia Beamforming que concentra o sinal individualmente em cada cliente para uma melhor cobertura. †

• Portas Gigabit – Aproveite ao máximo a velocidade de banda larga de até 1 Gbps.

• Fácil Configuração – Conclua a configuração em minutos com o aplicativo Tether.

aqui no Guia do PC! Confira o teste do Archer AX10

• 802.11ac Wave2 Wi-Fi – 1300 Mbps na banda de 5 GHz e 600 Mbps na banda de 2.4 GHz.

• Tecnologia MIMO 3 × 3 – Transmissão e recebimento de dados em três fluxos para parear perfeitamente com seus dispositivos 3 × 3.

• Cobertura Wi-Fi ampliada – A tecnologia Beamforming oferece uma conexão sem fio altamente eficiente.

• MU-MIMO – Para ajudar seus dispositivos a obterem um ideal desempenho, tornando a comunicação mais eficiente.

• Gerenciamento personalizado – Recursos avançados como Controle dos pais, Rede de convidados e Controle de acesso, fornecem ferramentas individualizadas para o gerenciamento da rede.

• Conexão inteligente – O Smart Connect direciona os dispositivos para a banda menos congestionada e o Airtime Fairness otimiza o uso do tempo.