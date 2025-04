Dia das Crianças: produtos da Kingston oferecem tecnologia e praticidade para os pequenos

É fato que as crianças deste século nasceram em um mundo digital e têm contato com a tecnologia desde muito cedo, seja para se divertir ou estudar. Para o próximo Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, a Kingston selecionou alguns produtos que vão proporcionar toda a praticidade e desempenho que as crianças e adolescentes esperam na hora de tirar fotos, jogar seus games favoritos, gravar seus vídeos para o YouTube e estudar.

As linhas de produtos da Kingston são opções de presentes para quem quer deixar seu computador mais poderoso, expandir a memória de smartphones e tablets, armazenar fotos com alta qualidade e transferir arquivos de forma rápida e segura.

Pendrives

Para salvar memes, vídeos, games e fotos e levar para qualquer lugar, mesmo onde não há internet, o pendrive é perfeito. Uma sugestão é o DataTraveler SE9, que não tem tampa, é feito com estrutura de metal resistente e tem capacidades de armazenamento que variam entre 16GB e 32GB, ideal para conteúdos escolares. Outra opção é o DataTraveler MicroDuo 3C, com capacidades de até 128GB e dois conectores, um USB tipo A para PC e um USB tipo C para smartphones e tablets, que permite transferir de forma rápida e segura os arquivos entre os dois sistemas, mesmo aqueles mais pesados, como games e vídeos. Cartões de memória

A linha de cartões de memória Canvas Select Plus tem modelos para quem gosta de tirar fotos, fazer vídeos e até capturar os melhores momentos de suas gameplays. Os cartões de memória possuem capacidades de armazenamento que variam entre 8GB e 512GB e são ideais para expandir a memória de smartphones, drones, câmeras digitais e tablets. Os cartões Canvas Select Plus são ótima opção especialmente para crianças, já que foram projetados para câmeras amadoras. Outra dica são os microSDs Canvas Go! Plus, que funcionam perfeitamente em smartphones Android, câmeras profissionais e são ideais para gravar vídeos em 4K UHD e bombar no YouTube. SSDs (unidades de estado sólido)