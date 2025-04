6 benefícios de se ter um Galaxy Watch3 para uma vida mais equilibrada

Recém lançado no Brasil, o Galaxy Watch3 é um relógio inteligente que apresenta um design elegante e luxuoso. No entanto, seu maior atrativo não está apenas no visual: o Galaxy Watch3 é o novo centro da experiência de bem-estar, trazendo o pacote de saúde mais amplo da Samsung até o momento. Gerencie suas rotinas, supere seus objetivos de condicionamento físico e assuma o controle de sua saúde, tudo a partir de seu pulso.

Uma teoria formulada em meados da década de 1960 prega que o cérebro humano precisa de 21 dias para assimilar um novo hábito – positivo ou negativo1. Não importa a meta, se é perder peso ou começar a se exercitar com frequência, é necessário estabelecer uma rotina e repetir por dias consecutivos, até que se transforme em um novo padrão de comportamento.

E é nesse contexto de disciplina que o relógio pode te ajudar a alcançar uma vida mais equilibrada. Transformar a rotina para adquirir hábitos mais saudáveis, e conseguir mantê-los, demanda tempo e disposição. Contar com um poderoso aliado que lembra do momento certo de agir e ainda registra tudo que acontece, garante uma motivação extra para conquistar o novo objetivo. Conheça a seguir algumas funções e aplicativos disponíveis no Watch3 que podem te ajudar nesse processo.

• Higiene das mãos em modo avançado

O recomendado é lavar as mãos entre seis e 10 vezes por dia. Com o aplicativo Hand Wash2 habilitado no Watch3, o usuário acompanha quanto tempo se passou desde a última vez que lavou as mãos, e recebe lembretes regulares para manter esse hábito, algo especialmente importante no contexto em que vivemos atualmente.

• Programando uma evolução no esporte

A Análise de Corrida dá feedback em tempo real durante a corrida e relatórios pós-treino que auxiliam na melhora do desempenho e prevenção de lesões. Há, também, como acompanhar o progresso cardiovascular, com acesso aos índices de consumo de oxigênio a partir da leitura de VO2 máximo, verificando seu desempenho diário, semanal e mensal diretamente pelo seu smartphone³. Com todas essas informações, o usuário estabelece um plano de metas para alcançar determinado objetivo ou conquistar uma prova.

• Atividade física sob controle

Há uma famosa recomendação de dar 10 mil passos a cada dia para prevenir doenças cardiovasculares. Embora número de passos ideal não seja consenso, todos concordam quanto aos benefícios que a atividade física pode trazer. Com o Watch3, é possível acompanhar seu número de passos por dia, por meio do aplicativo Samsung Health Monitor, app proprietário de saúde e bem-estar, além monitorar atividades como subir e descer escadas, por meio de sensores especiais. Se não for o bastante, o aplicativo Samsung Health oferece mais de 120 programas diferentes de treinamento e exercícios, que você também pode acompanhar o progresso da prática no próprio relógio.

• Meditação aliada à tecnologia

Uma das principais técnicas para diminuir o nível de estresse é a meditação. O Watch3 dá acesso a programas de meditação guiadas por meio de uma integração com o aplicativo Calm4, que oferece aulas entre 3 a até 25 minutos. Além disso, traz programas de respiração e músicas relaxantes para controle de estresse. É possível criar uma rotina escalonada de práticas, até que a meditação se transforme em um hábito essencial para a saúde mental.

• Conquista de consciência corporal

É possível programar os sensores do Watch3, por meio do Samsung Health Monitor, para emitir um alerta se a pessoa está na mesma posição há tempo demais, o que é comum acontecer durante a jornada de trabalho. O smartwatch detecta automaticamente há quanto tempo a pessoa está parada e sugere diferentes alongamentos. Melhor ainda, promove em alguns dias uma mudança de hábito para incluir algumas sessões de alongamento na rotina diária.

• Controle do nível de estresse

Além de um sensor que mede a frequência cardíaca, o Galaxy Watch3 também ajuda a rastrear os níveis de estresse em tempo real. Uma pessoa com pressão arterial alta, por exemplo, pode estabelecer um programa de controle diário no Watch3, integrado com o aplicativo Samsung Health, e planejar o envio de um relatório semanal para o médico. Outros indicadores também podem ser monitorados de acordo com planejamento individual. Os algoritmos aprimorados de análise do sono5 do Watch3 ajudam a trabalhar em direção a padrões de sono saudáveis, outro fator importante no controle do estresse, ajudando na recuperação à noite e preparando o usuário para o dia seguinte.

O Samsung Health Monitor recebeu da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)6 um registro de “software como dispositivo médico” (SaMD). Dois recursos disponíveis são o BP App – Pressão Arterial7, que consiste em uma aplicação do Samsung Health Monitor para medir e registrar sua pressão arterial, e o ECG – Eletrocardiograma8, que age para capturar sinais bioelétricos do usuário e detectar a arritmia cardíaca do tipo Fibrilação Atrial ou o Ritmo Sinusal.

