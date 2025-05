5 dicas e truques para a assistir seus vídeos preferidos no YouTube

O YouTube é uma comunidade global que reúne dois bilhões de pessoas, e estamos sempre procurando oferecer aos usuários jeitos cada vez mais simples e fáceis de assistir e interagir com seus vídeos preferidos. A seguir trazemos cinco dicas e truques super legais para aproveitar o YouTube ao máximo – incluindo novidades que já estão disponíveis.

Capítulos do vídeo: vá direto ao trecho que interessa: O recurso Capítulos do vídeo permite navegar pelo conteúdo de forma ainda mais simples. É possível avançar para um trecho específico, assistir novamente um pedaço e muito mais. Agora esse recurso foi ampliado e passa a incluir uma nova visualização em formato de lista, para que o usuário encontre o que procura simplesmente clicando no título do capítulo desejado. Dá para ver uma lista completa de todos os capítulos do vídeo que a pessoa está assistindo, e cada capítulo tem uma prévia em formato de miniatura, com um resumo do conteúdo. Para quem quer economizar tempo e ir direto ao assunto, esse recurso é perfeito. A página de exibição do conteúdo ficou ainda mais simples: O botão de legendas passou para um lugar mais acessível e fácil de localizar, na própria página de exibição do vídeo para quem assiste pelo celular. O “toggle” de reprodução automática também mudou de lugar, e agora está mais fácil de ligar e desligar enquanto o usuário assiste. (Em breve testaremos essa alteração também na versão desktop.) Você vai perceber ainda melhorias sutis que acrescentamos ao mecanismo de reprodução de vídeos – coisas como botões reorganizados, com visual mais simples, e controles inteligentes que permitem navegar com rapidez pela plataforma. Comandos fáceis com as mãos deixam o YouTube mais eficiente: As pessoas adoram recursos como tocar na tela duas vezes à direita ou à esquerda do vídeo para avançar ou voltar 10 segundos. Pensando nisso, adotamos medidas para facilitar ainda mais na hora de entrar ou sair da tela cheia: basta passar o dedo para cima na tela, para entrar em tela cheia, ou para baixo, para sair desse modo. Quem preferir ver a contagem regressiva do tempo restante até o fim do vídeo (e não quanto tempo já se passou) pode tocar no símbolo de tempo para optar entre essas duas alternativas. Novas sugestões de ações criam uma experiência ainda melhor: Estamos lançando novas sugestões de ações para melhorar a experiência do usuário, como girar o celular para uma posição mais adequada ou exibir o vídeo em realidade virtual, dependendo do conteúdo. Em breve vamos acrescentar novas sugestões! Lembrete da “hora de dormir”: Recentemente lançamos o lembrete da hora de dormir. Essa nova ferramenta de bem-estar digital permite estabelecer a hora de parar de assistir vídeos e ir para a cama, e é mais um recurso que oferecemos para ajudar as pessoas a controlar o tempo que passam no YouTube.

Esperamos que você experimente essas dicas úteis da próxima vez que for conferir o conteúdo do seu canal preferido no YouTube, e contamos com suas sugestões e opiniões para continuar sempre melhorando.