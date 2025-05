AMD traz lista com notebooks gamers para encerrar o ano com chave de ouro

Os jogos de computador ganharam milhões de adeptos no mundo todo ano após ano, o que transformou um momento de lazer em algo especial e, em alguns casos, profissional. Antigamente ter um computador gamer estava limitado a apenas contar com máquinas desktop. Contudo, com o avanço da tecnologia e a necessidade do usuário em jogar e se divertir de qualquer lugar, começamos a contar com opções móveis cada vez melhores e potentes, quanto os gabinetes tradicionais.

Oferecendo mais praticidade por conta do fácil transporte e instalação, a AMD desenvolveu um guia com opções com dicas e sugestões para você que deseja encerrar o ano de 2020 com uma máquina novinha para jogar os mais recentes jogos com mais qualidade, potência e durabilidade de bateria.

No momento da escolha, é preciso ter em mente que há diversas opções disponíveis no mercado, variando com configurações intermediárias (para jogos que não exigem tanto da placa de vídeo) e algumas com as melhores configurações com processador de alta velocidade, placa de vídeo dedicada, memória dedicada, entre outros.

É importante observar quais necessidades o seu notebook precisará atender, assistindo reviews de canais confiáveis e acompanhando as especificações técnicas dos games. Portanto, saiba o que priorizar para não passar do orçamento sem deixar o desempenho de lado.

Pensando nisso, a AMD separou uma lista com sugestões de notebook para comprar em 2020. Confira a seguir opções que devem ajudar você a acertar ao escolher:

Notebook Acer Aspire 3 AMD Ryzen 5 8 GB 1 TB

Apesar de não se rum produto da categoria gamer, com um Processador AMD Ryzen 5 3500U, o Acer Aspire 3 executa várias tarefas e jogos de esports com desempenho e velocidade, adequado para as principais necessidades da vida cotidiana. Com 1TB de armazenamento e uma moderna placa de vídeo AMD Radeon e memória compartilhada com 8GB de RAM, o Aspire 3 é perfeito para quem precisa de um bom laptop para o uso de rotina e para quem quer se aventurar em games na hora do lazer, sem se preocupar com sua autonomia, que é capaz de durar até 7 horas.

Notebook Gamer NAVE Polaris GK5NP50

Primeiro notebook NAVE na plataforma AMD, o Polaris GK5NP50 é projetado para atender quem precisa de desempenho elevado em diversas situações. Equipado com o Processador AMD 4600H e com placa de vídeo integrada, o laptop Polaris apresenta chassi e acabamento em alumínio, garantindo leveza e espessura reduzidos, teclado com iluminação RGB single zone, memória RAM de 8GB em dual channel e tela Full HD IPS de 120 Hz. Além disso, conta também com outra inovação que permite uma experiência superior ao utilizar sua câmera infravermelho, que pode ser usada para identificação facial com o Windows Hello e em alguns jogos que exigem movimentação do corpo, sem uso do teclado ou mouse.

Acer Nitro 5 com Processador Móvel AMD Ryzen 7

O modelo AN515-43-R4C3 é equipado com Processador AMD Ryzen 7 3750H, o que garante o melhor desempenho nas mais difíceis batalhas para os jogadores de todos os níveis. Junto com a placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4GB de memória dedicada, esse notebook oferece excelente qualidade nos gráficos. Além disso, o equipamento conta ainda com 1TB HDD + 128GB SSD de armazenamento e 8GB de memória RAM. O destaque fica por conta da Webcam com resolução 1280 x 720 que proporciona gravação de vídeo e áudio em 720p HD. Ótima opção para os gamers que fazem stream e jogam online. A bateria tem duração de até 7 horas.

Outras dicas importantes que podem fazer a diferença na escolha de um equipamento ideal: avalie quanto dinheiro pode investir e análises de produtos em canais confiáveis, além de verificar as especificações necessárias para os games que planeja jogar.