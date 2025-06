NVIDIA dá dicas de PC para encarar a nova geração de games

A nova geração de games chegou e, ao contrário do que acontece nos consoles em que é necessário trocar o aparelho a cada novo ciclo, uma das grandes vantagens de jogar no PC é a possibilidade de customizar ao máximo a sua experiência. Como poder jogar em resoluções mais baixas, em um hardware mais barato de entrada, conseguir no seu computador o mesmo poder de processamento dos consoles de última geração, ou ir além deles para uma experiência com gráficos no Ultra, Ray Tracing e altíssimos quadros por segundo.

Pensando nisso, a NVIDIA preparou uma lista de como montar sem dificuldade o PC ideal para cada perfil de jogador, com hardware sugerido por Alexandre Ziebert, gerente de marketing técnico da NVIDIA na América Latina.

Configuração 1: 1080p no High

Segundo uma pesquisa do Steam, a resolução em 1080p é a usada pela maioria dos PC Gamers atualmente. Uma das formas mais simples de jogar os últimos lançamentos nessa resolução com gráficos no High é com uma GeForce GTX 1650 Super. Para ajudar na velocidade dos carregamentos, é sugerido um SSD em combinação com HD, ainda mantendo um perfil mais econômico.

GPU: GeForce GTX 1650 Super

CPU: CPU de 4 núcleos / 8 threads, Core i3 10100 / Ryzen 3 3100

Placa mãe: H410 (Intel) / A320 (AMD)

Memória: 16GB de RAM

Armazenamento: SSD de 128GB + HD de 1TB

Fonte: Fonte de 450w com certificação 80 Plus

Configuração 2: 1080p no Ultra em 60FPS

Ainda se mantendo na resolução de 1080p, já é possível jogar com gráficos no Ultra e em 60 FPS fazendo o upgrade para uma GeForce RTX 2060 Super. Sendo da família GeForce RTX, a placa também já possibilita jogar com Ray Tracing , assim como aproveitar o aumento de performance proporcionado pelo NVIDIA DLSS .

GPU: GeForce RTX 2060 Super

CPU: CPU de 6 núcleos / 12 threads, Core i5 10400 / Ryzen 5 3600

Placa mãe: B460 (Intel) / B450 (AMD)

Memória: 16GB de RAM

Armazenamento: SSD de 480GB + HD de 2TB

Fonte: Fonte de 500w com certificação 80 Plus

Configuração 3: 1440p no Ultra em 60FPS

Você já pode dar um salto para a resolução 1440p, mas mantendo os gráficos em Ultra e 60 FPS, com uma GeForce RTX 2070 Super. Além do PC em si, essa configuração em particular se beneficia muito de um monitor compatível com a tecnologia NVIDIA NVIDIA G-SYNC , que sincroniza a taxa de atualização da tela com a taxa de quadros por segundo gerada pelo PC, de forma variável, o que elimina cortes na tela e garante um melhor tempo de resposta. Nessa máquina mais poderosa também já vale investir no armazenamento completamente baseado em SSD.

GPU: GeForce RTX 2070 Super

CPU: CPU de 8 núcleos / 16 threads, Core i7 10700 / Ryzen 7 3700

Placa mãe: Z490 (Intel) / X570 (AMD)

Memória: 16GB de RAM

Armazenamento: SSD de 1TB NVME

Fonte: Fonte de 750w com certificação 80 Plus