Os melhores notebooks de 2020 segundo a TechRadar

Esteja você lidando com alguma edição leve de foto ou vídeo, realizando suas tarefas diárias de trabalho ou apenas navegando pela internet, ter um bom notebook é algo fundamental. Pensando em uma gama variada de clientes, o site TechRadar preparou uma lista com os melhores Ultrabooks de 2020.

São aparelhos que valem a pena e que devem estar entre as opções de quaisquer pessoas que queira, por exemplo, ter o melhor notebook para trabalho ou presentear alguém no natal. Sem mais enrolação, vamos à lista dos melhores do ano!

Dell XPS 15

O Dell XPS 15 pode ser incrível o suficiente para seduzir os usuários Mac, que não costumam abandonar a Apple facilmente. Combinando uma potência impressionante em um chassi fino e leve, este laptop não se detém quando se trata de componentes internos e recursos que melhoram sua experiência de computação em geral. Entre esses recursos incríveis estão uma tela brilhante deslumbrante com 500 nits de brilho, um teclado extremamente confortável, alto-falantes impressionantes e um trackpad fantástico.

HP Elite Dragonfly

Se você é um profissional que viaja e está procurando o melhor dos melhores neste 2020, terá dificuldade em encontrar algo que rivalize com o HP Elite Dragonfly. Este laptop oferece uma combinação mortal de recursos incríveis, como um teclado sublime e alto-falantes incríveis, potência bruta, portabilidade, um design bonito e uma bateria de longa duração. Ele pode ser mais caro do que muitos de seus concorrente, mas vale cada centavo.

HP Spectre x360

O altamente elogiado 2-em-1 da HP está de volta com força total, desta vez com componentes mais poderosos, como os processadores Intel Core de 10ª geração e os gráficos Intel Iris Plus. Destaque também para o design 2 em 1 impecável e o chassi com lapidação, assim como seus recursos de segurança e alto-falantes Bang & Olufsen. Se você se preocupa com a estética tanto quanto com desempenho e qualidade em geral, este é o seu notebook.

Dell XPS 13



O Dell XPS 13 não é apenas bonito. Ele também vem, como esperado, com excelente desempenho, uma tela impressionante e bateria de longa duração, junto com outras características que o colocam bem próximo do topo dessa lista. Muito parecido com seu predecessor, é um investimento caro, mas que vale o investimento.

ASUS ZenBook 13



Com a próxima geração do Asus ZenBook 13, a portabilidade é o centro das atenções. Ele pesa pouco menos de três quilos e tem um design elegante e ultrafino, que são combinados com durabilidade e longevidade. É um dos ultrabooks mais duráveis ​​que existe, e sua bateria é excepcional. Isso sem mencionar seus excelentes alto-falantes externos, que são realmente impressionantes para um laptop tão fino.

Lenovo Yoga C940

O Lenovo Yoga C940 tem um design com aparência deslumbrante. Mas não só. É um notebook com bastante potência, um teclado confortável, uma barra de som giratória com 2 alto-falantes adicionais, caneta de toque e um obturador de privacidade TrueBlock. Embora não seja um computador perfeito – a duração da bateria não está à altura – ele é considerado um Ultrabook poderoso e elegante para quem curte o aparelho.