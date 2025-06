Notebooks antecipam a próxima era da mobilidade

Os usuários corporativos de hoje não trabalham em um só lugar, têm grandes expectativas de mobilidade e estão procurando soluções que lhes permitam se conectar com segurança e permanecer produtivos em quase qualquer ambiente, seja em casa, no escritório ou em trânsito.

Dada a velocidade dos negócios, a capacidade de realizar multitarefas tornou-se um requisito para a força de trabalho moderna, o que requer plataformas que permitem a alternância eficiente entre fluxos de trabalho, como entrar em uma chamada de videoconferência durante o processamento solicitações de dados de última hora e recebimento de e-mails. Na verdade, 77% dos gerentes de RH e de negócios citam sistemas e tecnologia desatualizados como o maior desafio de gerenciamento da força de trabalho, de acordo com um estudo do Kronos Workforce Institute.

E após este período que estamos vivendo, os requisitos de mobilidade para um laptop moderno, para trabalhar onde você quiser, serão ainda maiores. Os colaboradores devem ser capazes de produzir remotamente em casa ou em um ambiente tradicional fora do escritório para garantir a continuidade dos negócios. No entanto, a pesquisa do IDC descobriu que muitas empresas carecem de infraestrutura para oferecer suporte eficaz aos trabalhadores remotos: mais da metade dos entrevistados têm dificuldade para se comunicar e colaborar com seus colegas; 43% têm dificuldade em interagir com stakeholders externos; e quase 40% foram prejudicados por acesso remoto inadequado.

Para preencher este espaço, a HP expandiu sua linha ProBook de notebooks empresariais com novas máquinas que contam com as mais recentes versões dos Processadores AMD Ryzen™ 4000, que tornam os laptops HP ProBook 445 G7 prontos para atender à demanda de qualquer equipe, com recursos de segurança em múltiplas camadas. Com essas máquinas, a AMD e a HP oferecem desempenho de primeira linha e segurança de nível empresarial em designs elegantes, que podem acomodar qualquer estilo de trabalho.

Com foco no consumidor que busca por produtividade no mundo dos negócios e acabamento premium, a grande novidade está no Processador Ryzen 5 4500U da 3ª geração da família baseada na arquitetura Zen – que, para quem não conhece, tem como foco o máximo desempenho aliado ao baixo consumo de energia. Ou seja, sua bateria agradece e muito!

No restante de suas configurações os laptops Probook reforçam seu desempenho para trabalhos de alta demanda, tais como planilhas pesadas, atividades que envolvem acesso remoto e videoconferências. O notebook conta com 8 GB de memória RAM 3200 MHz, com possibilidade de expansão até 32 GB através de 2 slots de memória; um SSD de 256 GB PCIe NVMe, gráficos integrados AMD Radeon RX Vega 6, suporte ao Wi-Fi 6 e tela de 14 polegadas Full HD IPS. Tarefas com Photoshop, Illustrator, Corel Draw, AutoCAD e programas similares também vão rodar facilmente.

Além disso, a segurança no ambiente corporativo é fundamental – onde quer que seja! Apresentando desempenho avançado e recursos de segurança modernos com multicamadas de proteção, estes notebooks são projetados para acompanhar os mais variados ambientes de trabalho de hoje. Com ferramentas de segurança como AMD Memory Guard e AMD Secure Processor, juntamente com recursos de gerenciabilidade perfeita, as empresas podem ter a certeza de que os sistemas com tecnologia AMD são fáceis de administrar em uma escala corporativa e oferecem recursos de segurança confiáveis.

Nas atuais circunstâncias e estando cara a cara com o teletrabalho, é cada vez mais necessário poder proporcionar todos estes benefícios aos usuários, que, em conjunto com as empresas, podem se sentir aliviado ao contar sempre com desempenho, segurança, flexibilidade e disponibilidade remota dos equipamentos, como se estivessem no escritório.