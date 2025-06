Quanto valem os seus dados?

• Dados da carteira de identidade: US$ 0,50 a US$ 10Podem ser usados para uma variedade de golpes, como inscrição em aplicativos de serviços, ou para obter acesso a outras informações confidenciais que podem ser usadas posteriormente para fins criminosos.

• Digitalizações de passaporte: US$ 6 a US$ 15

Em alguns países, os passaportes são aceitos como substitutos aos documentos de identidade, inclusive para receber serviços financeiros, registrar uma reclamação em uma loja ou receber um empréstimo. Em outros casos, também podem ser usados para identificação em plataformas internacionais, como bolsas de criptomoedas, gerando interesse para grupos especializados em fraudes.

• Digitalização da carteira de habilitação: US$ 5 a US$ 25

Podem ser usados para aluguel de automóveis, identificação para serviços locais ou fraude em seguros.

• Selfie com documentos: US$ 40 a US$ 60

Algumas organizações aderem aos chamados programas “Conheça Seu Cliente” (KYC, em inglês), que exigem verificação de identidade para várias operações. Por exemplo, as bolsas de criptomoeda empregam essa prática para evitar a lavagem de dinheiro. Algumas redes sociais exigem selfies com documentos quando os usuários precisam recuperar o acesso à conta. Já alguns bancos pedem que funcionários tirem fotos como essas ao entregar cartões de crédito na casa dos clientes.

• Prontuários médicos: US$ 1 a US$ 30

São dados muito procurados, pois permitem uma variedade de atividades fraudulentas, como a obtenção de serviços de seguro de saúde ou compra de medicamentos sob prescrição.

• Detalhes do cartão de crédito: US$ 6 a US$ 20

Informações completas do cartão de crédito, incluindo nome, número e código CVV, podem ser usadas para saque ou comprar produtos online. Ainda que os novos sistemas bancários antifraude venham dificultando a prática desse crime, os detalhes do cartão de crédito continuam sendo o ponto de partida para a maioria dos esquemas de fraude financeira.

• Contas de bancos digitais ou de PayPal: US$ 50 a US$ 500

Ambos fornecem acesso direto às contas das vítimas, com o PayPal sendo mais usado para criminosos que querem lavar dinheiro e sacar sem que haja verificação de segurança.

• Serviços de assinatura: US$ 0,50 a US$ 8

O acesso a plataformas populares de conteúdo, streaming ou games está em alta demanda. E as credenciais de assinatura roubadas não são vendidas apenas no mercado ilegal da internet, podendo também ser encontradas em fóruns escondidos na web.

• Acesso não autorizado a e-mails ou contas de redes sociais: US$ 400 a US$ 800

O aumento da segurança das redes sociais e dos serviços de e-mail, como a dupla autenticação, também dificultou essas práticas. Como resultado, a maioria dessas ofertas nos mercados ilegais são, ironicamente, golpes contra outros cibercriminosos.