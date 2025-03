Conheça as principais vantagens dos repetidores Wi-Fi e como utilizá-los corretamente

Nos dias de hoje, uma boa conexão de internet tornou-se um fator imprescindível para a realização das atividades mais básicas do cotidiano. Dados de uma pesquisa da Cetic, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, de 2019, indicam que, no Brasil, três em cada quatro pessoas acessam a internet regularmente, o que equivale a 134 milhões de brasileiros – 74% da população. Em meio a esse cenário, os roteadores wireless têm um papel crucial para conexões eficientes.

No entanto, nem sempre tudo ocorre como o esperado. Algumas pessoas sofrem com a falta ou instabilidade de sinal, principalmente nos espaços de alta metragem. Alguns fatores como espessura das paredes e quantidade de móveis também podem influenciar negativamente. Para auxiliar na solução desse problema, uma ótima alternativa é investir em repetidores de sinal Wi-Fi.

Marcello Liviero, Diretor Comercial da TP-Link , marca global líder em conectividade, explica que o dispositivo possui a finalidade de repetir o sinal sem fio de uma rede doméstica. “Ele recebe o sinal gerado pelo roteador e o amplifica, fazendo com que haja um alcance de área maior do que a que seria possível sem o seu uso. É uma opção bem vantajosa para quem precisa ampliar a área de cobertura do Wi-Fi aos pontos cegos da rede”, ressalta.

O repetidor precisa encontrar o sinal original da rede para poder repeti-lo. Para isso, o aparelho precisa estar configurado na mesma frequência em que o roteador. Se houver desencontro entre os dois aparelhos, o dispositivo não será capaz de suprir as expectativas.

Diversos são os benefícios desse equipamento. Para Marcello, pontos importantes a serem destacados são sua praticidade de instalação, pois basta conectá-lo à uma tomada, e o seu custo benefício. “Não será necessário aumentar o plano de internet ou, até mesmo, comprar um novo roteador. Só ele, em determinados casos, já é o suficiente. Mas é importante ressaltar que o repetidor vai repetir o sinal com a qualidade que ele o recebe, ou seja: se é um sinal de boa qualidade e velocidade, este será replicado. Já se o sinal emitido pelo roteador estiver fraco, o repetidor não conseguirá oferecer uma conexão de qualidade”, complementa Liviero.

Porém, nem sempre somente o repetidor é o bastante. O executivo comenta que, em locais amplos que possuem muitos obstáculos, como móveis ou eletrodomésticos, uma boa alternativa é apostar nos dispositivos com a tecnologia mesh. Eles funcionam como uma espécie de “malha”. Esses aparelhos são mais automatizados – a própria rede wireless é capaz de distribuir o sinal aos locais com maiores demandas- e apresentam melhores velocidade e cobertura, o que possibilita que o usuário circule pelo ambiente com uma conexão estável.

“Primeiramente, é preciso identificar qual realmente é o problema, se de fato é sinal fraco e não a internet lenta em sua origem. O repetidor é eficiente em um local que possui muitos obstáculos ou mesmo a interferência de vários aparelhos eletrônicos, o que impede uma boa conexão em certas áreas. Nessas situações, trocar o roteador não resolve, porque continuaria existindo um ponto cego. A melhor opção então é instalar um repetidor, ou repetidores, nos locais onde o sinal começa a falhar”, indica o executivo.

O diretor complementa que, apesar do seu bom desempenho na resolução dos problemas com cobertura de internet, ele deve ser utilizado com cautela. “Eles interligam a rede principal com os dispositivos, então é comum que haja uma queda de desempenho. Quanto mais repetidores forem instalados, menor pode ser a velocidade”, finaliza

Confira algumas opções de repetidores Wi-Fi disponibilizadas pela TP-Link:

• Cobertura Máxima – Estenda sua cobertura para até 1,115m²

• Wi-Fi Dual band AC1750 – Simultaneamente 450Mbps em 2.4GHz + 1300Mbps em 5GHz

• Três antenas externas ajustáveis oferecem excelente cobertura wireless e conexões confiáveis

• Porta Ethernet gigabit que funciona como adaptador wireless para conectar um dispositivo cabeado à sua rede com velocidade Gigabit

• Luzes Indicadoras Inteligentes ajudam a encontrar a melhor posição demonstrando a força de sinal

• Modo AP – Cria um ponto de acesso wireless mais aprimorado, melhorando também sua conexão cabeada

• Aplicativo TP-Link Tether – Gerencie Facilmente sua rede através de Smartphones iOS ou Android

• Compatibilidade Universal – Estenda a rede Wi-Fi de qualquer roteador ou access point

TL-WA855RE – Repetidor Wi-Fi 300Mbps • Melhora sua cobertura Wi-Fi que oferece conectividade wireless ou a cabo de alta confiabilidade

• Antenas externas para rede Wi-Fi mais rápida e mais confiável

• Suporta modo AP que cria um novo Access Point Wi-Fi

• Aumente facilmente sua cobertura wireless ao pressionar o botão WPS

• Configure a Agenda de Funcionamento do repetidor para economia de energia

• O aplicativo Tether permite fácil acesso e gerenciamento remoto, a partir dos seus dispositivos móveis como celular ou tablet

• Funciona com qualquer Roteador Wi-Fi