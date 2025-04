Confira as inovações premiadas no CES 2021

A maior feira de tecnologia e inovações do mundo, CES (Consumer Electronics Show), exibiu em primeira mão entre os dias 11 e 14 os devices disruptivos e tendências tecnológicas que em breve farão parte da vida das pessoas.

O evento que existe há 54 anos e tradicionalmente acontece em Las Vegas reunindo as maiores enterprises do segmento no mundo para exibir seus lançamentos, este ano foi adaptado para o formato digital por conta do Covid-19.

Nesta edição, a pandemia deu o tom dos lançamentos com as marcas seguindo a tendência adotada pelo consumidor: a prioridade é manter-se seguro em casa, sendo assim, devices para o ambiente doméstico estiveram entre as maiores novidades da feira este ano.

Todos os anos no final do evento, mais de 80 juízes são responsáveis por selecionar os melhores e mais inovadores produtos durante os lançamentos. Em 2021, do total de 28 categorias, 20 são de tecnologia, dentre elas estão em destaque drones, que realizam entregas com mais rapidez, e, no segmento de Saúde os holofotes ficaram para a telemedicina avançada. Além de outras categorias que integram Hardware e computadores, novidades em Cibersegurança e privacidade pessoal, Sustentabilidade, Realidade Virtual e Aumentada.

Confira abaixo algumas categorias premiadas:

Hardware e componentes de computador

Projetada para ser os processadores de jogos mais rápidos do mercado, a família de processadores AMD Ryzen ™ série 5000 foi construída com a tecnologia de ponta “Zen 3” e com isso, são os primeiros chips da empresa a apresentar nova arquitetura

Melhor inovação

O desenvolvimento do dispositivo BioIntelliSense BioButton ™ foi desenvolvido para lidar com a pandemia global de COVID-19. O BioButton mede continuamente a temperatura, a frequência cardíaca e a frequência respiratória em repouso. Com isso, analisa as alterações estatísticas que podem indicar os sinais e sintomas de uma infecção precoce por coronavírus. Comparado com o tamanho de uma moeda, o equipamento é descartável com durabilidade de até 90 dias.

Cidade inteligente

Com o 5G é possível ter conexões mais rápidas e maior capacidade de realizar tarefas nos dispositivos. Nesse sentido, o premiado deste ano é o E2IP Engineered Electromagnetic Surfaces (EES), desenvolvido em conjunto com o Communications Research Centre Canadá, que refletem, redirecionam ou bloqueiam ondas de radiofrequência específicas. Produzidos com folhas de plástico finas e semitransparentes – de baixo custo- podem ser implantadas em superfícies estruturais externas ou internas como edifícios, sinalização, paredes internas, dentro outros ambientes para aumentar, direcionar ou inibir serviços de telecomunicações específicos.

Melhor inovação robótica

A agricultura apresenta no segmento da tecnologia oportunidades de solução de problemas de maior risco e alto impacto. Um dos desafios dos agricultores são janelas de tempo estreitas, escassez de mão de obra e clima irregular. Com isso, a John Deere desenvolveu a colheitadeira John Deere série X, uma máquina que coleta safras maduras do campo e é a tecnologia mais produtiva e eficiente atualmente.

Melhor inovação eletrodoméstica

No segmento de Home Appliances, o prêmio é da geladeira InstaView®, da LG, que funciona por meio de comando de voz com o sistema ThinQ. Com o comando de voz Google Assistente no aplicativo, é possível ajustar a temperatura ou realizar o controle de higiene à distância.

O evento deste ano reuniu cerca de 2.000 empresas que revelaram inovações de última geração para o futuro. Ainda de acordo com a Consumer Technology Association (CTA), organizadora do evento, foram realizadas mais de 1,2 mil inscrições neste ano.

Com isso, tivemos acesso às tecnologias que estão por vir e muito em breve estarão disponíveis no mercado para consumo, se o bolso permitir.

por Natasha de Caiado Castro – CEO da Wish International, empresa especializada nos segmentos de MICE – Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions – e IDX – Innovation and Disruptive Experience