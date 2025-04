Relembrando a História de Inovação da linha Galaxy S

Desde sua estreia em 2010, a linha Galaxy S aproximou os usuários do mundo ao seu redor, tornou suas vidas mais convenientes e ofereceu a eles experiências móveis sem precedentes, com uma inovação revolucionária após a outra.

Hoje, 11 anos desde o seu lançamento oficial, a linha continua inovadora como sempre. Junte-se a nós em uma viagem pela memória e veja cada modelo da rica história da linha Galaxy S.

Do Galaxy S ao Galaxy S2 (2010-2011)

Apresentando o telefone ‘Super Smart’

O primeiro dispositivo Galaxy S foi anunciado em 2010 com o slogan “Super Smart”. O resultado de 20 anos de trabalho árduo na indústria móvel, o Galaxy S introduziu três S’s, por assim dizer: ‘super’ aplicabilidade às vidas e necessidades diárias dos usuários, a versão então mais recente de um painel de exibição Super AMOLED e um design ‘super’ de 9,9 mm de espessura.

O sucesso do Galaxy S abriu caminho para o lançamento do Galaxy S2 em 2011, que introduziu melhorias na qualidade de elaboração. O dispositivo, que ainda é considerado uma obra-prima, foi lançado com uma tela Super AMOLED Plus atualizada, bem como o processador de smartphone mais poderoso do mercado, o Exynos 4 Dual (4210). Enquanto a tela de 4,27 polegadas do Galaxy S2 era maior do que o painel de 4 polegadas do Galaxy S, o dispositivo em si era mais fino que seu antecessor, medindo apenas 8,49 mm de espessura. A câmera do smartphone também introduziu uma função útil de lanterna.

Do Galaxy S3 ao Galaxy S5 (2012-2014)

Desenhos delicados oferecem uma aderência confortável

As curvas suaves do design inspirado em lentes de cristal do Galaxy S3 quebraram o estereótipo de que os smartphones eram todos pontiagudos. O dispositivo apresentava uma tela de 4,8 polegadas e uma bateria removível com capacidade de 2.100 mAh, além de apresentar uma variedade de funções úteis. Isso inclui Smart Stay, que usa a câmera frontal para detectar quando você está olhando para o dispositivo e evita que a tela desligue; Direct Call, que permite ligar para um contato imediatamente ao levar o smartphone ao ouvido; e Live Video List, que oferece uma visualização em miniatura de videoclipes no seu reprodutor de animações.

Anunciado um ano depois, o Galaxy S4 apresentava um design que lembrava um Galaxy S3 com bordas mais finas. A Samsung levou apenas 6 meses para vender mais de 40 milhões de unidades do modelo mais novo. Pesando 130 gramas e medindo 7,9 mm de espessura, o dispositivo era mais fino e mais leve que o Galaxy S3. Ele também apresentava uma tela maior, que media 4,99 polegadas e foi o primeiro a ser feito de Gorilla Glass 3, resistente a arranhões. Além de aprimorar o hardware dos smartphones, a Samsung introduziu melhorias de software importantes na forma de recursos úteis, como Smart Scroll, que permite rolar pelo conteúdo inclinando ligeiramente o dispositivo para frente ou para trás, e Smart Pause, que permite que o reprodutor de vídeo pause a reprodução quando você não olha para a tela.

O Galaxy S5 foi um dispositivo ideal que fez tudo que um smartphone deve fazer, mantendo a identidade de design exclusivo da linha Galaxy. Foi o primeiro dispositivo do setor a apresentar uma câmera ISOCELL, o que o tornou mais útil para registrar momentos do dia a dia. Foi também o primeiro smartphone a apresentar um sensor de frequência cardíaca que pode ser conectado a outros dispositivos para monitorar os níveis de condicionamento físico dos usuários. Além disso, foi o primeiro modelo do Galaxy S a oferecer resistência IP67 à água e à poeira, o que permitiu aos usuários ficarem conectados sem se preocupar com chuva ou respingos que danifiquem seu dispositivo.

Do Galaxy S6 ao Galaxy S7 (2015-2016)

A introdução da tela edge

Lançado em 2015, o Galaxy S6 marcou um novo capítulo para a linha ao apresentar mais um elemento de design inovador. Sua tela inédita, que era curva em ambos os lados, proporcionava um efeito tridimensional único e uma experiência de visualização mais imersiva. Feito de metal e vidro, o dispositivo era notavelmente original e bonito. Os modelos Galaxy S6 também foram os primeiros da linha a oferecer a capacidade de carregamento sem fio1 e ao serviço Samsung Pay2 .

O Galaxy S7 foi apresentado como uma linha que incluía dois modelos distintos: o Galaxy S7 e o S7 Edge. Ambos apresentavam resistência IP68 à água3 e poeira e, para comodidade dos usuários, ambos incluíam uma entrada híbrida de cartão microSD e Nano SIM que apoiava cartões microSD de até 200 GB. Os dispositivos foram os primeiros a introduzir um sensor de imagem de duplo pixel, que oferecia fotos nítidas e claras, mesmo em condições de pouca luz. A câmera também apresentava um modo panorama em movimento, que permitia aos usuários tirar fotos de cenas amplas que poderiam ser vistas como fotos em movimento.

Do Galaxy S8 para o Galaxy S9 (2017-2018)

Fale, veja e crie conteúdo com seu smartphone!

Divirta-se com o seu dispositivo!

O ano de 2017 foi uma época em que a linha Galaxy S passou por mudanças significativas em termos de design e desempenho.

Para começar, a linha Galaxy S8 foi a primeira a apresentar o Display Infinito de ponta a ponta e sem moldura da Samsung, que introduziu uma nova proporção de 18,5:94. Os modelos S8 também foram os primeiros da linha a trocar teclas físicas por botões na tela, o que acentua seus designs elegantes, além de serem os primeiros a apresentar a assistente virtual da Samsung, Bixby5, que se mostrou particularmente útil para gerenciar seu dispositivo quando suas mãos estão ocupadas. Além disso, a incorporação da tecnologia de reconhecimento facial tornou o Galaxy S8 a única linha de smartphones a oferecer autenticação biométrica baseada em impressão digital, íris e reconhecimento facial.

O Galaxy S8 adicionou um novo elemento divertido às rotinas diárias dos usuários, permitindo-lhes interagir com a Bixby. O Galaxy S9 aumentou ainda mais a diversão, oferecendo uma experiência de usuário única que englobava fotos, vídeos e emojis. O recurso AR Emoji da câmera permite criar seus próprios avatares de realidade aumentada que podem ser usados para tirar selfies, enquanto a função Super Slow-mo possibilita rastrear o movimento dos objetos para gravar vídeos épicos em super slow-motion. Outras novidades incluem apoio para SmartThings, que transforma seu smartphone em um controle remoto útil para gerenciar dispositivos conectados, e Samsung DeX6, que permite que você use seu smartphone ou tablet para alimentar uma experiência semelhante ao PC.

Do Galaxy S10 ao Galaxy S20 (2019-2020)

Oferecendo o smartphone perfeito para todos os gostos

O lançamento do Galaxy S10 destacou o compromisso da Samsung em oferecer aos consumidores a liberdade de escolher o smartphone perfeito para suas necessidades. A linha apresentou um total de quatro modelos exclusivos: o Galaxy S10, S10e, S10+ e S10 5G. Todos apresentam tela Infinity-O, que conta com um design totalmente em tela com um pequeno recorte circular para a câmera frontal, bem como a tecnologia Dynamic AMOLED que foi certificada para fornecer 100% de volume de cor móvel na gama de cores DCI-P3. Ao todo, o Galaxy S10 introduziu uma variedade de recursos inteligentes, incluindo Wireless PowerShare, que essencialmente permite que os usuários usem seu smartphone como um carregador sem fio.

Ao incorporar apoio à rede 5G7 em cada modelo, a linha Galaxy S20 marcou o início de uma nova era para dispositivos móveis. A combinação do maior sensor de imagem da linha até agora e poderosas ferramentas de Inteligência Artificial (IA) garantiram fotos e vídeos claros, enquanto uma tela AMOLED de 120 Hz abriu a porta para uma visualização mais imersiva e experiências de jogo. A câmera de nível profissional de 108 megapixels do Galaxy S20 Ultra representou um grande salto para a resolução, permitindo aos usuários aumentar o zoom de até 100x para capturar momentos e detalhes que eles podem ter perdido. A Samsung também aprimorou os dispositivos com um processador seguro que funcionava em conjunto com sua plataforma de segurança móvel, Knox, para garantir que os dados dos usuários permanecessem protegidos mesmo de ataques de hardware avançados.

Galaxy S21 (2021)

Uma câmera inovadora e a primeira S Pen da linha S

O Galaxy S21 Ultra é o primeiro dispositivo da linha a ser compatível com a S Pen exclusiva da Samsung. A combinação da S Pen e da capa S View permite que os usuários aproveitem ao máximo a experiência da S Pen8. O Galaxy S21 Ultra também é o primeiro smartphone da Samsung a apresentar lentes duplas que oferecem zoom óptico de 10x e zoom espacial de até 100x9. Com uma tela grande de 6,8 polegadas10, o Galaxy S21 Ultra oferece aos usuários uma experiência móvel mais imersiva e enriquecedora.

As partes frontal e traseira do dispositivo são perfeitamente integradas para completar o design atraente da câmera. A tecnologia de IA avançada torna a câmera do Galaxy S21 da Samsung a mais inteligente até agora, permitindo recursos que tornam cada dia extraordinário, permitindo que os usuários capturem a melhor foto ou vídeo possível. Além de produzir selfies mais nítidas, a tecnologia oferece aos usuários a capacidade de tirar fotos que parecem ter sido registradas por um profissional e permite aprimorá-las com vários efeitos de fundo. Ele também apresenta um novo recurso de bloqueio de zoom, que compensa a tendência dos usuários de smartphones de balançar a câmera levemente ao aumentar o zoom para tirar uma foto em alta ampliação. O novo recurso Visão do Diretor (Director’s View)11, por sua vez, ajuda os usuários a escolher a lente perfeita para sua gravação, colocando três telas de visualização abaixo do visor da câmera. Ele permite aos usuários capturar vários momentos e pontos de vista dentro do mesmo vídeo, sem a necessidade de edição adicional.

Outras melhorias úteis incluem a capacidade de gravar vídeos de 8K com mais de uma hora, um filtro de luz azul atualizado, um sensor de impressão digital que não é apenas maior do que o modelo anterior, mas também duas vezes mais rápido, e um recurso que permite aos usuários espelhar sites em praticamente qualquer dispositivo após o login em sua conta Samsung.

