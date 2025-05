Inteligência artificial, conectividade e personalização: as tendências da Samsung para os próximos anos

O que esperar do mercado de tecnologia para os próximos anos? Para a Samsung, o objetivo é empoderar as pessoas através de três tendências: personalização, conectividade e inteligência artificial. São pontos que caminham lado a lado e se cruzam para sustentar as principais inovações apresentadas pela empresa na edição deste ano da CES, a maior feira de tecnologia do mundo.

“A Samsung está posicionada de maneira única para oferecer um Normal Melhor para Todos. Por meio de tecnologias personalizadas, a Samsung desenvolve inovações que não apenas ajudam as pessoas a superar obstáculos e realizar suas tarefas profissionais e domésticas, mas também criam experiências totalmente novas para melhorar suas vidas. Através de soluções inclusivas e acessíveis, a Samsung está empenhada em fazer a diferença na forma como vivemos e a empoderar as pessoas através da tecnologia”, destaca Gustavo Assunção, vice-presidente da Divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Inteligência artificial

Os investimentos e o trabalho incansável de nossos colaboradores levaram a Samsung a se tornar pioneira no mercado de Inteligência Artificial, com a criação de ecossistemas que permitem aos usuários uma interação perfeita com dispositivos conectados. As portas do futuro também se abriram para a chegada de robôs a nossas rotinas. Seguimos desenvolvendo protótipos, como os que foram apresentados na CES 2021 – Samsung Bot Handy¹ e Samsung Bot Care² -, mas já conseguimos ir além no desejo de mudar a vida das pessoas.

O novo robô de limpeza JetBot 90 AI+* é prova dessa evolução. Afinal, parte de suas especificações e funções nasceram do projeto da Ballie, um robô exibido pela Samsung ao longo da edição de 2020 da CES. Também podemos ver os resultados desse investimento em IA no projeto GEMS, que desenvolve exoesqueletos e outros mecanismos avançados para ajudar pessoas com dificuldades de mobilidade.

Há outras formas de encontrar o potencial dos recursos de Inteligência Artificial da Samsung. A linha de ar-condicionado WindFree Plus, por exemplo, tem sistema capaz de identificar preferências de temperatura, níveis de atividade no ambiente e hábitos do usuário para proporcionar maior conforto de acordo com cada momento do dia³. Outra evidência está nos processadores das TVs Samsung, que conseguem aprimorar conteúdos para resoluções mais próximas a 4K ou 8K através de um upscaling de imagem à base de IA, de acordo com a resolução da TV.

“A Samsung acredita que a Inteligência Artificial deve ser pessoal e fornecer valores significativos e benefícios reais a nossos usuários. Pensamos em produtos e serviços centrados no usuário e com premissas básicas: “Sempre aprendendo”, “Sempre presente”, “Sempre seguro” e “Sempre útil”. Vendemos mais de meio bilhão de dispositivos globalmente a cada ano e isso nos dá a capacidade de conectar serviços de IA em nosso extenso e incomparável portfólio. Estamos posicionados de maneira única para criar novas experiências e valores por meio de IA e de nosso portfólio de produtos diversificado”, reforça Assunção.

Conectividade

Junto com os recursos de inteligência artificial, a Samsung torna a rotina das pessoas mais prática através do conceito de connected living, ou casa conectada. Hoje há um vasto ecossistema de produtos conectados que trabalham em conjunto para oferecer maior versatilidade e comodidade na realização de tarefas profissionais e domésticas ou até mesmo para curtir momentos de lazer.

A nova geração de TVs, por exemplo, com as Neo QLED*, oferecerá uma integração com computadores para uma rotina de home office. Será possível instalar câmeras compatíveis5 para realizar videoconferências. Essas foram algumas características apresentadas pela Samsung na CES 2021, mas o conceito de connected living vai além.

O próprio robô de limpeza JetBot 90 AI+ representa esse avanço. Ele pode ser controlado pelo aplicativo SmartThings6 em uma Smart TV Samsung, em uma geladeira Family Hub, em um smartphone ou em um tablet. Os ciclos do novo par de lavanderia Smart Dial Front Load*, idem. Assim, como os aparelhos de ar-condicionado. Os produtos estão integrados para otimizar o dia a dia das pessoas.

Personalização

O mais recente dos conceitos trabalhados pela Samsung é o de personalização, exemplificado pelo lema “Bespoke”, que significa “sob medida”. Ele está inserido, sobretudo, nas novidades da linha de Home Appliances, como a geladeira Samsung Bespoke 4-Door Flex*, que pode variar de formato e acabamento de acordo com as preferências e necessidades dos consumidores. O cliente escolhe como quer configurá-la.

Personalizar as experiências é uma forma de estar mais conectado com as pessoas e de atender melhor a seus desejos e exigências. Como o par de lavanderia Smart Dial Front Load, que permite que o consumidor use as máquinas lado a lado ou sobrepostas para um melhor aproveitamento dos espaços.

“Houve um tempo em que eletrodomésticos eram sinônimo apenas de eficiência e economia de energia, mas hoje vivemos uma revolução conectada e personalizada no segmento de Home Appliances. As pessoas não são mais consumidores passivos, elas tentam montar um quebra-cabeça de soluções, serviços e produtos que se adequam da melhor forma a suas necessidades”, observa Assunção.

Para obter mais informações sobre as novidades da Samsung na CES 2021, visite https://news.samsung.com/br/ces-2021.

* Não há previsão de chegada dos produtos citados ao mercado brasileiro.

¹ Samsung Bot™ Handy não está disponível para venda. A descrição das funções e das capacidades técnicas foram demonstradas em sessões de teste.

² Samsung Bot™ Care não está disponível para venda. A descrição das funções e das capacidades técnicas foram demonstradas em sessões de teste.

³ Armazena dados do usuário, preferências e padrões de uso para sugerir as opções mais úteis.

4 Os recursos disponíveis variam de acordo com o produto e a região.

5 Acessório vendido separadamente e que a compatibilidade será informanda próximo a lançamento

6Requer rede sem fio, conta Samsung e aplicativo SmartThings. O aplicativo Samsung SmartThings oferece suporte ao Android OS 4.0 (ICS) ou posterior, que é otimizado para smartphones Samsung (série Galaxy S e Galaxy Note). Este aplicativo também oferece suporte a iOS 7 ou posteriores para modelos de iPhone. O aplicativo SmartThings está disponível na App Store e na Play Store.