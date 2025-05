Personalização ajuda PC Gamers a usufruir do melhor da tecnologia

Depois de montar seu PC gamer, muitos consumidores ainda buscam ferramentas para otimizar sua performance e melhorar sua experiência de jogo. Softwares como o Radeon™ Software Adrenalin oferecem ferramentas intuitivas para essas configurações, acesso a estatísticas de jogo, relatórios de desempenho, atualização de drivers e mais.

As funções são variadas e permitem usufruir do melhor de cada GPU. Confira abaixo as principais funções e utilidades do software para usuários.

Para maior desempenho:

O Radeon™ Software está introduzindo predefinições de ajuste de desempenho para o lançamento das placas de vídeo Radeon RX 6800 e RX 6900. Essas predefinições com um clique ajustam os níveis de energia na placa para proporcionar o desempenho ou economia de energia que você necessita. O modo Rage, disponível nas GPUs Radeon™ RX 6800 XT e Radeon™ RX 6900 XT , permitem aos usuários aproveitar qualquer altura extra na GPU para proporcionar o desempenho de jogo definitivo.

Radeon™ Boost diminui dinamicamente a resolução de todo o quadro quando o movimento rápido do personagem na tela é detectado por meio da entrada do usuário, permitindo FPS mais alto com pouco impacto percebido na qualidade.

O Performance Tuning é a ferramenta inovadora de ajustes e overclocking da AMD, que permite que os jogadores façam overclocking ou undervolt da GPU, controlando tanto os clocks de mecanismo quanto de memória, além de ajustar as velocidades da ventoinha para a definição desejada.

Para melhor experiência de jogo:

Radeon Anti-Lag do software Radeon™ foi projetado para reduzir o tempo de resposta em casos com configurações de GPU limitadas. O Radeon Anti-Lag controla a velocidade do trabalho da CPU para garantir que ela não esteja muito à frente da GPU. Como resultado, o Radeon Anti-Lag pode reduzir o tempo de resposta em quase um frame completo, ajudando a restaurar a capacidade de resposta para o seu jogo. Com redução de até 31% no lag é ideal para jogadores de esports competitivos.

Integer Display Scaling. É um recurso que dimensiona imagens na tela de um pixel a quatro pixels (ou mais) para fornecer visuais retrô para aqueles que desejam reviver suas experiências de jogos antigos em uma tela moderna.

O AMD Link é um aplicativo que permite aos usuários transmitir jogos para dispositivos móveis e TVs, monitorar o desempenho e informações do sistema do PC e transmitir/compartilhar momentos do jogo de um PC para um smartphone ou tablet.

O Radeon Image Sharpening é um algoritmo inteligente de nitidez adaptável ao contraste que oferece nitidez e clareza aos recursos visuais do jogo que foram suavizados por outros efeitos, praticamente sem impacto no desempenho dos jogos.

Economia de energia e vida útil do PC:

O Radeon Chill é um recurso inteligente para economizar energia para as placas de vídeo Radeon™ que regula a taxa de quadros de forma dinâmica em função dos seus movimentos no jogo. Durante o pico do jogo, o Radeon Chill funciona para proporcionar todo o potencial de taxa de quadros da placa de vídeo Radeon. À medida que o movimento diminui, o Radeon Chill reduz a taxa de quadros do jogo. Projetado para economizar energia, reduzir a temperatura e aumentar a duração da bateria, o Radeon Chill proporciona um alto desempenho gráfico quando você está lutando e economiza energia quando você está explorando.

Seja você um gamer, profissional ou um usuário casual, é importante que o hardware e o software trabalhem juntos para a melhor experiência possível. A AMD trabalha constantemente em sua plataforma de software para garantir a melhor experiência em jogos, ganhos de desempenho para títulos AAA, suporte 0-day e correções para quaisquer problemas que os jogadores possam relatar.

Os usuários devem verificar a compatibilidade de funções com suas GPUs, mais informações, tutoriais e suporte estão disponíveis no site da AMD.