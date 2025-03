realme 8 Pro já está disponível! E com promoção de lançamento!

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, acaba de lançar globalmente o realme 8 Pro. Entre as características do novo smartphone da marca, a que chama mais atenção é a câmera de 108 MPixels.

Algumas características do realme Pro 8 são mostradas a seguir:

Com qualidade fotográfica superior e ainda mais precisa, recurso para gravar vídeos time-lapse do céu estrelado, efeito de lentes tilt-shift (que dá a ideia de miniatura) e novos filtros para retratos, a série 8 de smartphones da realme vai liderar as tendências em fotografia.

O realme 8 Pro utiliza a última geração do sensor de 108MP da Samsung HM2 como câmera principal, com 12000 x 9000 pixels e um tamanho de sensor de 1/1.52″. O tamanho de pixel maior proporciona uma melhor qualidade de imagem e o HM2 também também garante o armazenamento de pixel 9 em 1, ISOCELL Plus e Smart-ISO, que permitem que os aparelhos da realme façam imagens de excelente qualidade também em situações de maior exposição à luz.

As fotos de 108MP feitas com o realme 8 Pro têm uma exposição geral bem equilibrada, com cores vivas e detalhes com boa definição, tanto em ambientes claros quanto escuros. Mesmo quando o zoom é utilizado, é possível ver detalhes da imagem com boa nitidez.

Por conta do sensor de 108MP, a realme apresenta uma série de otimizações e novos recursos.

In-sensor zoom, mais exatidão

O realme 8 Pro alcançou maior exatidão graças à nova tecnologia In-sensor Zoom.

Com a câmera do realme 8 Pro, o modo 3X vai ativar o novo In-sensor Zoom, que usará apenas os 12 megapixels mapeados com a parte ampliada para gerar uma imagem. O processo de criar a imagem é mais rápido por causa do tamanho menor da foto de 12MP, permitindo que esse aparelho faça oito fotos de 12MP seguidas e, depois, aplique o algoritmo para melhoria de exatidão para aprimorar a nitidez da foto.

Depois desse processo, a foto tirada no modo 3x com o realme 8 Pro fica melhor do que algumas tiradas com lentes de distância focal longa em termos de nitidez.

Novo modo céu estrelado com vídeo time-lapse

No novo modo céu estrelado, a realme também lançou o primeiro recurso em smartphones para capturar vídeo time-lapse nessas condições. Geralmente, vídeos time-lapse do céu estrelado são feitos a partir da gravação de vários clipes com câmeras profissionais e da edição deles por meio do uso de softwares de edição em computador. Desenvolver essa funcionalidade representou um grande desafio por conta da performance necessária para suportar a síntese de todas as fotos que compõem o vídeo.

Para isso, a realme desenvolveu um algoritmo exclusivo para vídeos time-lapse a partir de fotos do céu estrelado. São necessários 480 segundos para tirar 30 fotos e gerar 1 segundo do time-lapse, o que significa que esse modo consegue mostrar a constante mudança dos astros em uma velocidade 480 vezes mais rápida do que percebemos a olho nu.

Fotografia tilt-shift, um mundo em miniatura

Fotografias estilo tilt-shift são obtidas com o uso de lentes que costumam ser vendidas por um alto preço, cujo efeito é fazer com que apenas uma parte da foto apareça com clareza, enquanto o restante fica fora de foco, o que gera uma sensação de mundo em miniatura. Com o novo algoritmo da marca para fotos tilt-shift, a série 8 da realme será capaz de tirar fotos com esse efeito, além de produzir vídeos time-lapse 10 vezes mais rápidos, apresentando o mundo de maneira singular e fantástica. O realme 8 Pro será o primeiro smartphone do mundo que irá apresentar essa funcionalidade.

Algumas opções de ajuste também estarão disponíveis no modo tilt-shift, como formato, ângulo, posição, além de tamanho da área em que o efeito será aplicado e como é a transição entre as áreas da imagem com e sem efeito. Os usuários poderão customizar o efeito ao máximo para atingir o resultado desejado.

Novos filtros para retratos, para que nunca fiquem sem graça

A maioria dos smartphones atuais fazem retratos com um efeito de fundo desfocado. A realme, como uma marca que está à frente no lançamento de tendências, adicionou mais alguns recursos para esse modo de fotografia também. A série 8 da realme vai oferecer três filtros icônicos: retrato neon, retrato fundo desfocado dinâmico e retrato com cores inteligentes. Tudo para que cada foto tenha uma estética mais moderna.

Na nova era da série numérica, o foco é a câmera

Como a série principal do portfólio da realme, a série numérica vai focar nas câmeras e em trazer as funcionalidades mais inovadoras para fotografia, criando tendências e oferecendo uma experiência disruptiva para os jovens usuários da marca.

As câmeras de 108MP e as novas funcionalidades para fotografia estarão disponíveis nos aparelhos da série 8 da realme, que serão lançados em breve.

Neste link estão algumas imagens feitas com a nova câmera.

Sobre realme

A realme é uma marca de tecnologia que traz smartphones e produtos AIoT que definem tendências para o mercado global. Os usuários da realme são jovens e com mentalidade global. Eles “ousam ir além” e dispõem do que há de mais moderno em tecnologia e design.

A realme é reconhecida como uma das principais marcas de smartphones de acordo com as estatísticas da Counterpoint de remessas globais de smartphones no terceiro trimestre de 2020, que a classifica em 7º lugar no mundo. Em 2019, as remessas globais de smartphones da realme alcançaram 25 milhões com uma taxa de crescimento anual de 808%, tornando a realme a marca de smartphone de mais rápido crescimento no mundo por quatro trimestres consecutivos. A realme entrou em 61 mercados em todo o mundo, incluindo a China, Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Europa, Rússia, Austrália, Oriente Médio, África com uma base de usuários global de mais de 50 milhões.